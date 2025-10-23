29
بيروت
28
طرابلس
28
صور
27
جبيل
27
صيدا
30
جونية
30
النبطية
28
زحلة
28
بعلبك
14
بشري
25
بيت الدين
22
كفردبيان
عربي-دولي
قبل زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية.. بيونغ يانغ تكشف عن سلاح "يفوق التوقعات"
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:35
كشفت
كوريا الشمالية
اليوم الخميس انها اختبرت نظام أسلحة جديد "متطوّر" يقوم على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بهدف تعزيز دفاعاتها في مواجهة أعدائها.
وجاء هذا الإختبار قبل أسبوع من موعد وصول كبار قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إلى
كوريا
الجنوبية لحضور قمة إقليمية.
ونقلت
وكالة الأنباء
الكورية الشمالية الرسمية عن المسؤول العسكري الرفيع باك جونغ
تشون
قوله إن "نظام الأسلحة المتطور الجديد هو دليل واضح على التحديث الثابت لإمكانيات الدفاع الذاتي التقنية لجمهورية كوريا
الديمقراطية
الشعبية".
وذكرت الوكالة بأن الاختبار يهدف إلى تحسين "استدامة وفعالية الردع الاستراتيجي في مواجهة أي أعداء محتملين".
ولم تذكر التقارير بأن الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون حضر عملية الإطلاق.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن "مقذوفين تفوق سرعتهما سرعة الصوت" أطلقا جنوب العاصمة بيونغيانغ وأصابا هدفا في شمال شرق البلاد.
وأظهرت صور شاركتها وكالة الأنباء الرسمية صاروخا يحلّق في الجو، قبل أن يضرب هدفا وينفجر.
