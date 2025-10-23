غوتيريش يدعو للاعتراف بفلسطين

Advertisement

رحّب بالرأي الاستشاري الصادر عن ، والذي جدّد التأكيد على الالتزامات الأساسية الملقاة على بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي.ودعا ، في بيان نقلته "وفا"، إلى دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضمان توفير الإمدادات العاجلة لسكان غزة، مؤكدًا دور ، بما فيها الأونروا، في هذا الإطار. كما شدّد على ضرورة جميع الأطراف بالقانون الدولي، بما يشمل وقانون حقوق الإنسان.