عربي-دولي

غوتيريش يدعو للاعتراف بفلسطين

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:11
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي جدّد التأكيد على الالتزامات الأساسية الملقاة على إسرائيل بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي.
ودعا غوتيريش، في بيان نقلته "وفا"، إلى دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضمان توفير الإمدادات العاجلة لسكان غزة، مؤكدًا دور الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، في هذا الإطار. كما شدّد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
 
