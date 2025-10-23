Advertisement

عربي-دولي

مجلس التعاون يدين محاولات إسرائيل السيطرة على الضفة الغربية

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:59
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعين لقانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات غير القانونية.
وأكد البديوي أن هذه الخطوات انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتقويض لجهود السلام العادل والشامل، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة مسؤولياته القانونية والسياسية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التصعيدية.
وجدّد مجلس التعاون دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
 
