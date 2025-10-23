مجلس التعاون يدين محاولات إسرائيل السيطرة على الضفة الغربية

Advertisement

أدان لمجلس التعاون لدول العربية، جاسم البديوي، تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعين لقانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بالسيادة على أراضي وشرعنة السيطرة على إحدى غير القانونية.وأكد البديوي أن هذه الخطوات انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتقويض لجهود السلام العادل والشامل، ودعا إلى ممارسة مسؤولياته القانونية والسياسية للضغط على لوقف هذه الإجراءات التصعيدية.وجدّد دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.