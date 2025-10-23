Advertisement

عربي-دولي

حراك دبلوماسي مكثّف لتشكيل قوة دولية تدير غزة

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1433009-638968179002907434.webp
Doc-P-1433009-638968179002907434.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتكثّف الحراك الدبلوماسي الأميركي في إسرائيل لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط نقاشات متصاعدة حول القوة الدولية التي ستتولى إدارة القطاع في المرحلة الانتقالية المقبلة.
Advertisement

وفي هذا السياق، أكّد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في تصريحات لـ "العربية" أنّ القاهرة تصرّ على منح هذه القوة "حصانة أممية" وتفويضاً رسمياً من مجلس الأمن، موضحاً أنّ ذلك "شرط أساسي لضمان شرعية انتشارها على الأرض، وتأمينها قانونياً ودولياً"، مع التأكيد على ضرورة وجود قبول فلسطيني لمهامها.

وبينما تتواصل المباحثات حول تشكيل قوة عربية وإسلامية مشتركة لتولي مهام الأمن في غزة، كشفت مصادر دبلوماسية عن استعداد مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا للمشاركة في هذه القوة، التي قد تضم نحو 4 آلاف جندي، مع احتمال انضمام الأردن وقطر والإمارات والمغرب إلى التشكيل المرتقب.

في المقابل، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراضه الضمني على مشاركة تركيا في أي مهمة من هذا النوع، قائلاً في مؤتمر صحافي بالقدس إلى جانب نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس: "لديّ آراء قاطعة حول وجود قوات تركية في غزة... هل يمكنك أن تخمن ما هي؟".

ويأتي هذا التطور في ظل هدنة هشة مستمرة منذ 13 يوماً، ومع انتقال التركيز إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تنصّ على نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، إلى جانب نشر قوة دولية تدعم الشرطة الفلسطينية بعد إخضاع أفرادها للتدقيق الأمني. (العربية)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري بغزة
lebanon 24
23/10/2025 17:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تدير غزة
lebanon 24
23/10/2025 17:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة لدخول غزة وتقويم حماس
lebanon 24
23/10/2025 17:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ماض في تنفيذ خطته للسلام.. ودول إسلامية تتحرك لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
lebanon 24
23/10/2025 17:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

نائب الرئيس

مجلس الأمن

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:50 | 2025-10-23
09:49 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:35 | 2025-10-23
09:14 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24