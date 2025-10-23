Advertisement

إقتصاد

وسط تصعيد متبادل.. محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:22
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ سيقود وفد بكين إلى ماليزيا بين 24 و27 من الشهر الجاري لإجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الجانب الأميركي، بالتزامن مع انعقاد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور.
تأتي الجولة على وقع توتر متصاعد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على الواردات الصينية وقيود صارمة على تصدير البرمجيات الحيوية ابتداءً من الشهر المقبل، فيما ردّت بكين بتوسيع ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وإضافة عناصر جديدة وزيادة التدقيق على مستخدمي أشباه الموصلات.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد بدأ في نيسان 2024 تحقيقًا بموجب المادة 301 بشأن هيمنة الصين على صناعة بناء السفن، في خطوة وصفتها بكين بالتهديد للأمن القومي وصناعة الشحن لديها. وتلا ذلك إجراءات متبادلة شملت رسوم موانئ أميركية على السفن المرتبطة بالصين، ورسومًا صينية خاصة على السفن الأميركية وحظر تعامل مع خمس شركات أميركية تابعة لـ"هانوا أوشن".

اقتصاديًا، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% الشهر الماضي، فيما تنتج الصين أكثر من 90% من العناصر الأرضية النادرة المعالَجة والمواد المغناطيسية المستخدمة في الصناعات الحساسة.
 
وقدّرت تقارير أن شركات السيارات الكبرى مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتس ستتضرر من الرسوم الأميركية بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2025.

وأعلنت وزارة النقل الصينية فرض رسوم خاصة على السفن الأميركية اعتبارًا من 14 تشرين الأول، تُطبّق حتى خمس رحلات سنويًا بقيمة 400 يوان للطن الصافي ترتفع إلى 640 يوان في نيسان المقبل ثم سنويًا. وفي المقابل، حذّرت وزارة الخارجية الصينية من أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها إذا أصرت واشنطن على سياساتها.

وأظهرت بيانات الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية عالميًا في أيلول بنسبة 8.3% إلى 328.5 مليار دولار، مقابل استمرار تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي بنسبة 27%، بعد انخفاض بلغ 33% في آب. (العين)
