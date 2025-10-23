بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها

Advertisement

عبّر رئيس لجنة العرب من أجل السلام، بشارة بحبح، عن اعتقاده بأن حركة "مستعدة لتسليم أسلتحها الثقيلة إلى جهة فلسطينية أو عربية".وفي مقابلة مع " "، قال بحبح إنه يمكن إقناع حماس بتسليم أسلحتها الثقيلة كجزء من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.وأضاف: "كانت المحادثات التي أجريتها معهم غير رسمية، لكن هذا هو جوهر ما فهمته".وتابع: "إذا عُرّف نزع السلاح بأنه تسليم معدات ثقيلة أو معدات عسكرية يمكن أن تقتل 4 أو 5 أشخاص في آن واحد، فأعتقد شخصيا أن حماس ستكون منفتحة على ذلك.. لكن في الوقت عينه، هم يصرون على أنهم يرغبون في الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية لحماية أنفسهم في حالة تعرضهم لهجوم".وتُلزم الخطة المكونة من 20 نقطة، والتي كشف عنها الرئيس الأميركي في 29 أيلول، حماس بوضع أسلحتها "خارج الاستخدام بشكل دائم"، مع منح عفو لمن ينزع سلاحه ويلتزم بالتعايش السلمي مع .