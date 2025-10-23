Advertisement

وجهت انتقادات حادة للعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة عليها، مؤكدة أنها لن تُحدث فرقاً وأن البلاد "محصنة" ضدها.ووصف القومي الروسي الرئيس الأميركي بأنه "حارس السلام في حربه مع روسيا"، مضيفاً عبر تيليغرام أن قرارات ضد موسكو تمثل "عملاً حربياً" وأن الرئيس الأميركي "متضامن تماماً مع أوروبا المجنونة".من جهتها، أكدت الروسية أن هذه هي استمرار لنهج إدارة بايدن السابقة وستؤدي إلى "فشل ذريع"، مشيرة إلى أن العقوبات على قطاع الطاقة لها آثار عكسية على تحقيق السلام في . وأوضحت المتحدثة ماريا زاخاروفا أنّ أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، مشددة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع، لكنها في الوقت نفسه أكدت استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات مع .من جانبها، شددت على استمرار رغبتها بالحوار مع روسيا، حيث أكد الأميركي ماركو روبيو على الرغبة في لقاء موسكو.وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن فرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، بسبب رفض فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما أعلن ترامب عن تأجيل قمته المقررة مع بوتين في بودابست إلى أجل غير محدد، بعد أن أبدى امتعاضه من مماطلة الكرملين في إنهاء النزاع رغم تفاؤله خلال لقائهما في ألاسكا آب الماضي. (العربية)