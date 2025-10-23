Advertisement

عربي-دولي

روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:34
وجهت روسيا انتقادات حادة للعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة عليها، مؤكدة أنها لن تُحدث فرقاً وأن البلاد "محصنة" ضدها.
ووصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "حارس السلام في حربه مع روسيا"، مضيفاً عبر تيليغرام أن قرارات ترامب ضد موسكو تمثل "عملاً حربياً" وأن الرئيس الأميركي "متضامن تماماً مع أوروبا المجنونة".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه العقوبات هي استمرار لنهج إدارة بايدن السابقة وستؤدي إلى "فشل ذريع"، مشيرة إلى أن العقوبات على قطاع الطاقة لها آثار عكسية على تحقيق السلام في أوكرانيا. وأوضحت المتحدثة ماريا زاخاروفا أنّ أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، مشددة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع، لكنها في الوقت نفسه أكدت استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات مع واشنطن.

من جانبها، شددت الولايات المتحدة على استمرار رغبتها بالحوار مع روسيا، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على الرغبة في لقاء موسكو.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن فرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، بسبب رفض فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما أعلن ترامب عن تأجيل قمته المقررة مع بوتين في بودابست إلى أجل غير محدد، بعد أن أبدى امتعاضه من مماطلة الكرملين في إنهاء النزاع رغم تفاؤله خلال لقائهما في ألاسكا آب الماضي. (العربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24