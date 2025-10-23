29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بزشكيان: يجب رفع سعر البنزين
Lebanon 24
23-10-2025
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
أن رفع سعر البنزين أمر ضروري، لكنه شدد على أن هذا القرار "ليس بهذه البساطة ولا بالقرارات الليلية المفاجئة".
Advertisement
وقال
بزشكيان
، خلال لقائه مع النخب والناشطين الاجتماعيين والثقافيين في
محافظة أذربيجان الغربية
شمال غربي
إيران
الخميس: "لا شك في أنه يجب رفع سعر البنزين. لكن
ماذا لو
جلست في الليل وقررت فجأة؟ هل أضرب كل من يعترض؟ بالطبع لا".
كما أوضح أن "القرار ليس مناسباً بهذا الشكل، ولا يجب أن يسبب مشاكل أشد للناس".
وأردف: "لسنا بصدد اتخاذ قرارات شديدة التأثير على حياة المواطنين بدون دراسة وتخطيط"، مبيّناً أهمية الموازنة بين الحاجة الاقتصادية والآثار الاجتماعية لأي تعديل في أسعار الوقود. (العربية)
مواضيع ذات صلة
استقرار في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
استقرار في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
23/10/2025 17:16:37
23/10/2025 17:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان يرد على عدم رفع العقوبات عن إيران!
Lebanon 24
بزشكيان يرد على عدم رفع العقوبات عن إيران!
23/10/2025 17:16:37
23/10/2025 17:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
23/10/2025 17:16:37
23/10/2025 17:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. سكب البنزين على الدراجات النارية وأحرقها
Lebanon 24
في طرابلس.. سكب البنزين على الدراجات النارية وأحرقها
23/10/2025 17:16:37
23/10/2025 17:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
محافظة أذربيجان الغربية
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
الإيراني
شمال غرب
ماذا لو
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية؟
Lebanon 24
كيف تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية؟
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا
Lebanon 24
عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا
09:50 | 2025-10-23
23/10/2025 09:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
Lebanon 24
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
09:49 | 2025-10-23
23/10/2025 09:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوشكنا على أزمة مالية عالمية؟
Lebanon 24
هل أوشكنا على أزمة مالية عالمية؟
09:37 | 2025-10-23
23/10/2025 09:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف
Lebanon 24
إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف
09:35 | 2025-10-23
23/10/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
10:30 | 2025-10-22
22/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-10-23
كيف تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية؟
09:50 | 2025-10-23
عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا
09:49 | 2025-10-23
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
09:37 | 2025-10-23
هل أوشكنا على أزمة مالية عالمية؟
09:35 | 2025-10-23
إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف
09:14 | 2025-10-23
استحضار لحادثة بايدن.. "إهانة" تعرض لها فانس في تل أبيب
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 17:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 17:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 17:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24