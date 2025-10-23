بزشكيان: يجب رفع سعر البنزين



وقال ، خلال لقائه مع النخب والناشطين الاجتماعيين والثقافيين في شمال غربي الخميس: "لا شك في أنه يجب رفع سعر البنزين. لكن جلست في الليل وقررت فجأة؟ هل أضرب كل من يعترض؟ بالطبع لا". أكد أن رفع سعر البنزين أمر ضروري، لكنه شدد على أن هذا القرار "ليس بهذه البساطة ولا بالقرارات الليلية المفاجئة".وقال ، خلال لقائه مع النخب والناشطين الاجتماعيين والثقافيين في شمال غربي الخميس: "لا شك في أنه يجب رفع سعر البنزين. لكن جلست في الليل وقررت فجأة؟ هل أضرب كل من يعترض؟ بالطبع لا".

كما أوضح أن "القرار ليس مناسباً بهذا الشكل، ولا يجب أن يسبب مشاكل أشد للناس".



وأردف: "لسنا بصدد اتخاذ قرارات شديدة التأثير على حياة المواطنين بدون دراسة وتخطيط"، مبيّناً أهمية الموازنة بين الحاجة الاقتصادية والآثار الاجتماعية لأي تعديل في أسعار الوقود. (العربية)