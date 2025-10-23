Advertisement

إقتصاد

بزشكيان: يجب رفع سعر البنزين

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1433055-638968242521371619.png
Doc-P-1433055-638968242521371619.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن رفع سعر البنزين أمر ضروري، لكنه شدد على أن هذا القرار "ليس بهذه البساطة ولا بالقرارات الليلية المفاجئة".
Advertisement

وقال بزشكيان، خلال لقائه مع النخب والناشطين الاجتماعيين والثقافيين في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران الخميس: "لا شك في أنه يجب رفع سعر البنزين. لكن ماذا لو جلست في الليل وقررت فجأة؟ هل أضرب كل من يعترض؟ بالطبع لا".
 
كما أوضح أن "القرار ليس مناسباً بهذا الشكل، ولا يجب أن يسبب مشاكل أشد للناس".

وأردف: "لسنا بصدد اتخاذ قرارات شديدة التأثير على حياة المواطنين بدون دراسة وتخطيط"، مبيّناً أهمية الموازنة بين الحاجة الاقتصادية والآثار الاجتماعية لأي تعديل في أسعار الوقود. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
استقرار في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
lebanon 24
23/10/2025 17:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان يرد على عدم رفع العقوبات عن إيران!
lebanon 24
23/10/2025 17:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
lebanon 24
23/10/2025 17:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. سكب البنزين على الدراجات النارية وأحرقها
lebanon 24
23/10/2025 17:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

محافظة أذربيجان الغربية

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الإيراني

شمال غرب

ماذا لو

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:50 | 2025-10-23
09:49 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:35 | 2025-10-23
09:14 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24