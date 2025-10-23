Advertisement

عربي-دولي

نائب الرئيس الأميركي: وقف إطلاق النار في غزة صامد رغم بعض الاستثناءات

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:10
A-
A+

Doc-P-1433065-638968254286591027.jpg
Doc-P-1433065-638968254286591027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب الرئيس الأميركي، دي فانس، "إن نواصل اتصالاتنا مع شركائنا بشأن مستقبل غزة".
Advertisement
واشار دي فانس الى "أن لن يتم نشر جنود أميركيين في غزة".
وأكد "أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد مع بعض الاستثناءات".
أضاف: حريصون على عدم استمرار موجة العنف في غزة، والحكومة الإسرائيلية ملتزمة بوقف إطلاق النار في غزة".
وقال "أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية رمزي". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: وقف النار في غزة سيصمد لكن الأمر ليس سهلا
lebanon 24
23/10/2025 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: إسرائيل وحماس تحترمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
23/10/2025 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: سيتم إطلاق سراح الرهائن من غزة في أي لحظة
lebanon 24
23/10/2025 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: افتتاح مركز أميركي في إسرائيل لتنسيق وقف إطلاق النار في غزة اليوم
lebanon 24
23/10/2025 17:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قال نائب الرئيس

الضفة الغربية

نائب الرئيس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:50 | 2025-10-23
09:49 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:35 | 2025-10-23
09:14 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24