Advertisement

عربي-دولي

الدفاع التركية: موقفنا ثابت بدعم وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:25
A-
A+

Doc-P-1433068-638968257146838386.jpg
Doc-P-1433068-638968257146838386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزارة الدفاع التركية: نواصل اتصالاتنا مع نظرائنا بشأن مشاركتنا في فريق العمل الذي سيُشكّل في غزة.
Advertisement
ورأت الوزارة "أن على "قسد" الالتزام بعملية الاندماج في الجيش السوري والتخلي عن أي أفعال أو خطاب يمس بالوحدة السياسية وسلامة أراضي سوريا". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أكد لنظيره السوري موقف مصر الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية
lebanon 24
23/10/2025 17:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: موقفنا ثابت بدعم حل الدولتين والاستيطان في الضفة الغربية يشكل عقبة كبيرة أمامه
lebanon 24
23/10/2025 17:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه سلام: شدّدنا على أهمية وحدة الموقف داخل السلطة السياسية
lebanon 24
23/10/2025 17:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: إضاءة صخرة الروشة انتهاك للقانون ودعمي للرئيس سلام ثابت
lebanon 24
23/10/2025 17:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع التركية

الجيش السوري

وزارة الدفاع

سكاي نيوز

سكاي نيو

التركية

التزام

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:50 | 2025-10-23
09:49 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:35 | 2025-10-23
09:14 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24