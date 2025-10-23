حماس: استعراض بن غفير للتنكيل بالمعتقلين يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

Advertisement

أشارت حركة ، اليوم الى "أن استعراض للتنكيل الممنهج بالمعتقلين وتهديده بإعدامهم تجسيد للسلوك الفاشي للاحتلال".وطالبت " بفضح وكشف جرائمه للرأي العام وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة".زدعت "المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا والإفراج عنهم ومنع إفلات المجرمين من العقاب". (الجزيرة)