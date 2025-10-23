Advertisement

عربي-دولي

حماس: استعراض بن غفير للتنكيل بالمعتقلين يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:40
أشارت حركة حماس، اليوم الى "أن استعراض بن غفير للتنكيل الممنهج بالمعتقلين الفلسطينيين وتهديده بإعدامهم تجسيد للسلوك الفاشي للاحتلال".
وطالبت "المجتمع الدولي بفضح الاحتلال النازي وكشف جرائمه للرأي العام وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة".
زدعت "المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا والإفراج عنهم ومنع إفلات المجرمين من العقاب". (الجزيرة)
