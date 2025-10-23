Advertisement

عربي-دولي

قيادي حوثي يقتل زوجة ابنه

Lebanon 24
23-10-2025
أقدَم القيادي في الحوثي يوسف محمد جعفر، المعيّن نائبًا لمدير أمن مديرية بني صريم بمحافظة عمران، على احتجاز زوجة ابنه (في العشرينات وهي ابنة شقيقه) داخل حجرتها وضربها حتى الموت إثر خلاف عائلي، وفق مصادر محلية.
وأفادت المصادر بأن الجاني غادر عمران إلى صنعاء عقب الجريمة، فيما أوكل إلى قريبة له مهمة تغسيل الضحية ودفنها. وتأتي الواقعة وسط تصاعد للعنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ سجّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في النصف الأول من العام الجاري مقتل 123 شخصًا وإصابة 46 آخرين بجرائم أسرية ارتكبها أقارب، تتصدرها هذه المناطق.
يوسف محمد

محمد جعفر

اليمنية

الحوثي

صنعاء

