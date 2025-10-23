قيادي حوثي يقتل زوجة ابنه

Advertisement

أقدَم القيادي في جعفر، المعيّن نائبًا لمدير أمن مديرية بني صريم بمحافظة عمران، على احتجاز زوجة ابنه (في العشرينات وهي ابنة شقيقه) داخل حجرتها وضربها حتى الموت إثر خلاف عائلي، وفق مصادر محلية.وأفادت المصادر بأن الجاني غادر عمران إلى عقب الجريمة، فيما أوكل إلى قريبة له مهمة تغسيل الضحية ودفنها. وتأتي الواقعة وسط تصاعد للعنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ سجّلت الشبكة للحقوق والحريات في النصف الأول من العام الجاري مقتل 123 شخصًا وإصابة 46 آخرين بجرائم أسرية ارتكبها أقارب، تتصدرها هذه المناطق.