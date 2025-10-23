كيف تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية؟



واليوم، بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الغزو، يواصل والولايات المتحدة تشديد القيود، عبر حزمة جديدة من العقوبات شملت أسطول النفط الروسي "الظلّي" وحظر واردات الغاز الطبيعي المسال. ذكر موقع "العربية" أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، فرض الغرب واحدة من أوسع حملات الاقتصادية في التاريخ الحديث، استهدفت شلّ قدرة موسكو على تمويل حربها، وكبح طموحاتها العسكرية في أوروبا الشرقية.واليوم، بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الغزو، يواصل والولايات المتحدة تشديد القيود، عبر حزمة جديدة من العقوبات شملت أسطول النفط الروسي "الظلّي" وحظر واردات الغاز الطبيعي المسال.

ففي الساعات الأولى لغزو ، أعلنت وبروكسل ولندن مجموعة عقوبات مالية وقطاعية غير مسبوقة.



فقد جمّدت أصول البنك المركزي الروسي في الخارج، وأُقصيت كبرى المصارف الروسية عن نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية. كما فُرضت قيود صارمة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، والطائرات، وقطع الغيار العسكرية، فيما جُمدت أصول وممتلكات عشرات "الأوليغارشيين" المقربين من الكرملين.

وخلال عام 2022 وحده، أقرّ الاتحاد ثماني حزم متتالية من العقوبات، شملت النفط والفحم، مع استثناء مؤقت للغاز لتجنّب أزمة طاقة في أوروبا.



في المقابل، حاولت موسكو امتصاص الصدمة عبر رفع أسعار الطاقة عالمياً واستخدام صادراتها من الغاز كسلاح سياسي ضد العواصم الأوروبية.

ومع حلول عام 2023، بدأت العقوبات تُحدث أثرًا ملموسًا على الاقتصاد الروسي، رغم محاولات الكرملين التكيّف. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 2.5%، بينما فقد الروبل أكثر من 40% من قيمته أمام الدولار.



فوفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، تراجعت الاستثمارات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها منذ التسعينيات، بينما تحوّل السوق الروسي إلى الاعتماد المكثف على الصين وتركيا والهند لتعويض الشركاء الغربيين.



في الوقت ذاته، لجأت موسكو إلى إنشاء ما يُعرف بـ"أسطول الظلّ" لتجاوز القيود المفروضة على تصدير النفط وسقف الأسعار البالغ 60 دولاراً للبرميل.

واليوم الخميس، أقرّ الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد ، والتي تستهدف الأسطول النفطي المموّه ومنع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG) إلى موانئ أوروبا.

وقال الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الذي أعلن عن القرار: "اليوم يوم جيد لأوروبا وأوكرانيا. لقد أقررنا تدابير جديدة وشاملة ضد النفط والغاز والقطاع المالي الروسي".



وتضمنت الحزمة أيضًا نظامًا لتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليص أنشطة الاستخبارات الروسية.



بالتوازي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي عن عقوبات إضافية على قطاع النفط الروسي، تهدف إلى الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

لكن رغم الضغوط الغربية، لم ينهَر الاقتصاد الروسي بالكامل. فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط والمعادن، وتكيّف موسكو مع الأسواق الآسيوية، في الحفاظ على مستوى من الإيرادات يسمح باستمرار تمويل الحرب.

ورغم مرور سنوات على الحرب، يبدو أن العقوبات لم تحقق بعد هدفها النهائي بإجبار موسكو على الانسحاب، لكنها نجحت في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي... حيث تسارعت مساعي أوروبا للاستقلال عن الطاقة الروسية، وارتفع الاستثمار في الغاز المسال الأميركي ومصادر الطاقة المتجددة، بينما تراجعت مكانة روسيا كمصدر رئيسي للطاقة.



في الوقت عينه، حذّر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن روسيا قد تستعيد قدرتها العسكرية بحلول نهاية العقد الحالي، ما لم تُعزّز أوروبا قدراتها الدفاعية والاقتصادية.