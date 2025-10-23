Advertisement

عربي-دولي

توقيف خلية إرهابية في سوريا.. من كانت ستستهدف؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:51
أفادت وسائل إعلام سورية أن السلطات الأمنية في اللاذقية أعلنت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين وإعلاميين وشخصيات بارزة. 
السلطات الأمنية

سورية

ارزة

