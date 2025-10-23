29
عربي-دولي
مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
Lebanon 24
23-10-2025
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الناشط الفلسطيني سامر سنجلاوي عن نية النجمة العالمية
أنجلينا جولي
، إنشاء قرية لرعاية الأطفال الأيتام في
قطاع غزة
، في مبادرة إنسانية لدعم الأطفال المتأثرين بالحرب الأخيرة والمساهمة في جهود
إعادة الإعمار
.
وخلال جلسة نقاش افتراضية نظمتها مؤسسة "كانديد"
الألمانية
، أكد سنجلاوي أن أنجلينا جولي تخطط لإنشاء هذه القرية الضخمة، مشيراً إلى أن المبادرة تشكل دعماً مهماً من
المجتمع المدني
إلى جانب جهود الحكومات.
وتشير تقديرات
الأمم المتحدة
إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 80 مليار دولار، مع توقع استغراق العملية عدة سنوات.
وكانت أنجلينا جولي قد أعربت سابقاً عن رفضها استهداف المدنيين في غزة، مؤكدة أن أعمال العنف لا يجب أن تزهق أرواح الأبرياء أو تحرمهم من الغذاء والمأوى وحقهم في الأمان.
وشدد نشطاء فلسطينيون على أهمية إشراك السكان المحليين في جهود إعادة الإعمار وخطط السلام المستقبلية، بما يشمل إجراء انتخابات فلسطينية وإصلاح السلطة وإنهاء الانقسام لضمان مشاركة المواطنين في بناء مستقبل غزة. (ارم نيوز)
