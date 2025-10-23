مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة

Advertisement

أعلن الناشط الفلسطيني سامر سنجلاوي عن نية النجمة العالمية ، إنشاء قرية لرعاية الأطفال الأيتام في ، في مبادرة إنسانية لدعم الأطفال المتأثرين بالحرب الأخيرة والمساهمة في جهود .وخلال جلسة نقاش افتراضية نظمتها مؤسسة "كانديد" ، أكد سنجلاوي أن أنجلينا جولي تخطط لإنشاء هذه القرية الضخمة، مشيراً إلى أن المبادرة تشكل دعماً مهماً من إلى جانب جهود الحكومات.وتشير تقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 80 مليار دولار، مع توقع استغراق العملية عدة سنوات.وكانت أنجلينا جولي قد أعربت سابقاً عن رفضها استهداف المدنيين في غزة، مؤكدة أن أعمال العنف لا يجب أن تزهق أرواح الأبرياء أو تحرمهم من الغذاء والمأوى وحقهم في الأمان.وشدد نشطاء فلسطينيون على أهمية إشراك السكان المحليين في جهود إعادة الإعمار وخطط السلام المستقبلية، بما يشمل إجراء انتخابات فلسطينية وإصلاح السلطة وإنهاء الانقسام لضمان مشاركة المواطنين في بناء مستقبل غزة. (ارم نيوز)