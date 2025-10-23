ساعر: على حماس والجهاد إلقاء السلاح

Advertisement

23-10-2025 | 08:47
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية لن يمضي قدماً.
ورأى خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية الألبانية أن مشروع فرض السيادة كان لعبة داخلية من المعارضة الإسرائيلية ومحاولة لإحراج الحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة الأميركية، بحسب وصفه.

كما تابع أن التصويت تم بقراءة أولية، ولن يكتمل دون دعم الحكومة، مشيراً إلى أن الأخيرة لم تقرر تقديم موعد التصويت بشأن الضم لضمان نجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وبينما أعلن الالتزام الكامل بالعمل على إنجاح الخطة الأميركية، شدد على ضرورة سحب سلاح حركتي حماس والجهاد، مجدداً الحديث عن أهمية بقاء القطاع منزوع السلاح.
 
وعن عودة الرهائن، اعتبر وزير خارجية إسرائيل أن حركة حماس تستطيع بسهولة إعادة الجثث الـ13 المتبقية.
 
أما عن قرار محكمة العدل الدولية، فرأى ساعر أنها محكمة صورية، مشدداً على أن تل أبيب لن تتعاون مع الأونروا. (العربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24