ساعر: على حماس والجهاد إلقاء السلاح

Advertisement

أكد جدعون ساعر، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية لن يمضي قدماً.ورأى خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية الألبانية أن مشروع فرض السيادة كان لعبة داخلية من ومحاولة لإحراج الحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة الأميركية، بحسب وصفه.كما تابع أن التصويت تم بقراءة أولية، ولن يكتمل دون دعم الحكومة، مشيراً إلى أن الأخيرة لم تقرر تقديم موعد التصويت بشأن الضم لضمان نجاح خطة الرئيس الأميركي للسلام.وبينما أعلن الالتزام الكامل بالعمل على إنجاح الخطة الأميركية، شدد على ضرورة سحب سلاح حركتي والجهاد، مجدداً الحديث عن أهمية بقاء القطاع منزوع السلاح.