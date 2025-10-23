Advertisement

عربي-دولي

تضييق رقمي متصاعد في الضفة.. تفتيش هواتف واعتقالات بسبب منشورات وصور

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1433122-638968321730363503.png
Doc-P-1433122-638968321730363503.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر تكثيف التفتيش ومصادرة الهواتف منذ 7 تشرين الأول 2023، ما تسبب باعتداءات على الخصوصية وتجاوزات جسدية. ورصدت جهات مختصة بالأمن الرقمي حالات اعتقال على خلفية صور أو منشورات أو حتى تطبيقات على الهواتف؛ من بينها اعتقال الأسيرة المحرّرة لانا فوالحة على أحد الحواجز في رام الله لنشرها قصة عن فتاة في غزة قصّت شعرها لغياب الصابون، إذ أُجبرت، بحسب إفادتها لـ"التلفزيون العربي"، على فتح هاتفها وهي مكبّلة وصُوّرت بالفيديو، مؤكدة أن الفلسطينيين باتوا يلجؤون للرقابة الذاتية خوفًا من الملاحقة.
Advertisement

الصحفي يزن حمايل أوضح أنه يستخدم هاتفين للفصل بين مواده الخاصة ومواده المهنية تحسّبًا للتفتيش على الحواجز، معتبرًا أن اكتشاف الهاتف المهني قد يعرّضه للتنكيل. وبحسب دراسة لمركز "صدى سوشال" استندت إلى استطلاع في الضفة وضواحي القدس، أفاد أكثر من 89% من المشاركين أنهم يحذفون صورًا وتطبيقات خشية الاعتقال، فيما قال 27% إنهم تعرّضوا للضرب بعد فحص هواتفهم. وأظهرت النتائج أن 76% ممن اقتحم الاحتلال منازلهم تعرّضت هواتفهم للتفتيش، وتوزّعت الانتهاكات بين الضرب والاحتجاز وتكسير الأجهزة ومصادرتها والاعتقال بعد التفتيش. واستهدف الفحص غالبًا صور الشهداء والأسرى، وقادة الفصائل، ومقاطع للمقاومة، مع تركيز خاص على تطبيق "تلغرام" الذي تعرّض للفحص أو الحذف في معظم الحالات، يليه "فيسبوك" ثم "واتساب".

نداء بسومي، من "صدى سوشال"، أكدت أن تفتيش الهواتف غير قانوني دون قرار من النيابة العامة الإسرائيلية، وأن إجبار الأفراد على فتح أجهزتهم تحت التهديد يُعد انتهاكًا إضافيًا. بدورها، أشارت أماني سراحنة من "نادي الأسير الفلسطيني" إلى أن الاحتلال يربط الاعتقال باحتجاز الهواتف للحصول على معلومات تُفضي إلى اعتقالات ولوائح اتهام بتهمة "التحريض"، فيما يبقى كثير من الأجهزة محتجزًا حتى بعد الإفراج عن أصحابها.

جغرافيًا، سجّلت أعلى نسب انتهاك الخصوصية على حواجز رام الله والبيرة، تلتها نابلس والخليل وطولكرم وجنين، ما يعكس ارتباطًا بكثافة الوجود العسكري والاستيطاني. وبذلك حوّل الاحتلال الهواتف المحمولة إلى أدوات قمع وسيطرة تنتهك حق الفلسطينيين في الخصوصية والتعبير والوصول إلى المعلومات، في تجاوز واضح لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (التلفزيون العربي)
مواضيع ذات صلة
سجال علني بين محمد عطية ومي كمال الدين بعد منشور مثير للجدل (صورة)
lebanon 24
23/10/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقالات جماعية واقتحامات ليلية في الضفة الغربية
lebanon 24
23/10/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: محلقة إسرائيلية مُعادية تلقي منشورات تحريضية في ميس الجبل
lebanon 24
23/10/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: ترمب سيحاول تضييق الفجوة مع نتنياهو
lebanon 24
23/10/2025 20:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

الشهداء

الخليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-23
12:26 | 2025-10-23
12:26 | 2025-10-23
12:00 | 2025-10-23
12:00 | 2025-10-23
11:58 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24