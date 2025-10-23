26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
Lebanon 24
23-10-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت
بلجيكا
، الخميس، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها
المغرب
عام 2007، معتبرةً أنها تضع الصحراء "في إطار سيادة
المملكة
ووحدتها الوطنية"، ومؤكدة أنها ستتصرف "من الآن فصاعدًا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي" بناءً على هذا الموقف.
Advertisement
وجاء الإعلان في بيان مشترك وُقّع في
بروكسل
بين
وزير الخارجية
المغربي
ناصر بوريطة ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو. واعتبرت بلجيكا أن مبادرة 2007 هي "الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية" للتوصل إلى حل سياسي.
ورحّب بوريطة بالتطوّر البلجيكي واصفًا إياه بأنه «اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية الملك محمد السادس للتسوية النهائية للنزاع»، فيما أُشير إلى أن الموقف يأتي ضمن دينامية دولية متنامية داعمة للمبادرة المغربية القائمة على الحوار والاستقرار والتعاون الإقليمي
مواضيع ذات صلة
مبادرة إيطالية لدعم بلدية علمان بتركيب مصابيح إنارة شمسية للشوارع
Lebanon 24
مبادرة إيطالية لدعم بلدية علمان بتركيب مصابيح إنارة شمسية للشوارع
23/10/2025 20:14:25
23/10/2025 20:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة لدعم العسكريين في الأقساط المدرسية الخاصة
Lebanon 24
مبادرة لدعم العسكريين في الأقساط المدرسية الخاصة
23/10/2025 20:14:25
23/10/2025 20:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تعلن عن استثمار نفطي ضخم في الصحراء الغربية
Lebanon 24
مصر تعلن عن استثمار نفطي ضخم في الصحراء الغربية
23/10/2025 20:14:25
23/10/2025 20:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير خارجية بلجيكا: ملتزمون بحل الدولتين وتقديم الدعم للوكالات الأممية
Lebanon 24
نائب وزير خارجية بلجيكا: ملتزمون بحل الدولتين وتقديم الدعم للوكالات الأممية
23/10/2025 20:14:25
23/10/2025 20:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية
نائب رئيس
دبلوماسي
المملكة
المغربي
المغرب
تابع
قد يعجبك أيضاً
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
Lebanon 24
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
12:26 | 2025-10-23
23/10/2025 12:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
Lebanon 24
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
12:26 | 2025-10-23
23/10/2025 12:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
12:00 | 2025-10-23
23/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
Lebanon 24
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
12:00 | 2025-10-23
23/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-10-23
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
12:26 | 2025-10-23
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
12:26 | 2025-10-23
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
12:00 | 2025-10-23
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
12:00 | 2025-10-23
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
11:58 | 2025-10-23
فضيحة تهزّ إسرائيل... هذا ما حدث داخل روضة للأطفال
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 20:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 20:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 20:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24