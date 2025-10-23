بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء

Advertisement

أعربت ، الخميس، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها عام 2007، معتبرةً أنها تضع الصحراء "في إطار سيادة ووحدتها الوطنية"، ومؤكدة أنها ستتصرف "من الآن فصاعدًا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي" بناءً على هذا الموقف.وجاء الإعلان في بيان مشترك وُقّع في بين ناصر بوريطة ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو. واعتبرت بلجيكا أن مبادرة 2007 هي "الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية" للتوصل إلى حل سياسي.ورحّب بوريطة بالتطوّر البلجيكي واصفًا إياه بأنه «اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية الملك محمد السادس للتسوية النهائية للنزاع»، فيما أُشير إلى أن الموقف يأتي ضمن دينامية دولية متنامية داعمة للمبادرة المغربية القائمة على الحوار والاستقرار والتعاون الإقليمي