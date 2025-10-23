Advertisement

عربي-دولي

عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:50
بعد تصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لمح فيها إلى احتمال اللجوء للقوة ضد إيران في حال تعثّرت الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي، علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل لاذع.
إذ تساءل عراقجي في رده على الصحفيين اليوم الخميس، حول تصريحات غروسي، لا أعلم إن كان قوله ذلك أتى بدافع القلق علينا أم التهديد.
 
إلا أنه أردف محذراً:" على من يطلقون تهديدات مماثلة أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد". (العربية) 
