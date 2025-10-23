عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا

Advertisement

بعد تصريحات لمدير ، ، لمح فيها إلى احتمال اللجوء للقوة ضد في حال تعثّرت الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها ، علق بشكل لاذع.إذ تساءل في رده على الصحفيين اليوم الخميس، حول تصريحات غروسي، لا أعلم إن كان قوله ذلك أتى بدافع القلق علينا أم التهديد.