بعد اشتباكات مع فرنسيين متطرفين.. اتفاق يطوي صفحة الحرب في إدلب

وينص الاتفاق، الذي اطّلعت عليه الوكالة، على وقف لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من محيط مخيم حارم في ريف إدلب، حيث يتحصن مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي المعروف بـ"عمر أومسن"، المتهم بخطف فتاة والرافض تسليم نفسه للسلطات. كما يقضي بفتح المخيم أمام الحكومة السورية وإحالة قضية خطف الفتاة إلى .وقال مصدر أمني في إدلب لوكالة فرانس برس: "حصل اتفاق وتم تنفيذ البنود"، مؤكّدًا "وقف إطلاق النار بين الطرفين وسحب السلاح الثقيل". وأكد مصدران أمنيان في إدلب ومصدر من صفوف المقاتلين سريان الهدنة الخميس، فيما قال جبريل المهاجر، نجل ديابي، عبر " " إن الاتفاق تمّ و"بنوده صحيحة".وتعدّ هذه أول مواجهة تعلنها السلطات الجديدة ضد مقاتلين أجانب متطرفين منذ إطاحة الرئيس السابق ، في إطار سعيها إلى تقديم صورة "أكثر اعتدالًا" أمام . وتتخذ "فرقة الغرباء" التي يقودها ديابي من مخيم على أطراف حارم مقرًا لها، ويقطنه عشرات المقاتلين الفرنسيين مع عائلاتهم.(سكاي نيوز)