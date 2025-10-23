26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اشتباكات مع فرنسيين متطرفين.. اتفاق يطوي صفحة الحرب في إدلب
Lebanon 24
23-10-2025
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت السلطات
السورية
ومقاتلون فرنسيون، الخميس، إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت الأربعاء في
شمال غرب
البلاد، وفق ما أفادت مصادر من الطرفين لوكالة فرانس برس.
Advertisement
وينص الاتفاق، الذي اطّلعت عليه الوكالة، على وقف لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من محيط مخيم حارم في ريف إدلب، حيث يتحصن مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي المعروف بـ"عمر أومسن"، المتهم بخطف فتاة والرافض تسليم نفسه للسلطات. كما يقضي بفتح المخيم أمام الحكومة السورية وإحالة قضية خطف الفتاة إلى
وزارة العدل
.
وقال مصدر أمني في إدلب لوكالة فرانس برس: "حصل اتفاق وتم تنفيذ البنود"، مؤكّدًا "وقف إطلاق النار بين الطرفين وسحب السلاح الثقيل". وأكد مصدران أمنيان في إدلب ومصدر من صفوف المقاتلين سريان الهدنة الخميس، فيما قال جبريل المهاجر، نجل ديابي، عبر "
واتساب
" إن الاتفاق تمّ و"بنوده صحيحة".
وتعدّ هذه أول مواجهة تعلنها السلطات الجديدة ضد مقاتلين أجانب متطرفين منذ إطاحة الرئيس السابق
بشار الأسد
، في إطار سعيها إلى تقديم صورة "أكثر اعتدالًا" أمام
المجتمع الدولي
. وتتخذ "فرقة الغرباء" التي يقودها ديابي من مخيم على أطراف حارم مقرًا لها، ويقطنه عشرات المقاتلين الفرنسيين مع عائلاتهم.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
السيسي: اتفاق غزة لا يطوي صفحة حرب فقط وإنما يمنح الأمل لشعوب المنطقة
Lebanon 24
السيسي: اتفاق غزة لا يطوي صفحة حرب فقط وإنما يمنح الأمل لشعوب المنطقة
23/10/2025 20:14:39
23/10/2025 20:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: اشتباكات بين الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم في إدلب
Lebanon 24
الحدث: اشتباكات بين الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم في إدلب
23/10/2025 20:14:39
23/10/2025 20:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
Lebanon 24
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
23/10/2025 20:14:39
23/10/2025 20:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد السوري: قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد عناصر متطرفة من الجنسية الفرنسية في محافظة إدلب
Lebanon 24
المرصد السوري: قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد عناصر متطرفة من الجنسية الفرنسية في محافظة إدلب
23/10/2025 20:14:39
23/10/2025 20:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فرانس برس
المجتمع الدولي
وزارة العدل
بشار الأسد
سكاي نيوز
شمال غرب
السورية
واتساب
تابع
قد يعجبك أيضاً
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
Lebanon 24
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
12:26 | 2025-10-23
23/10/2025 12:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
Lebanon 24
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
12:26 | 2025-10-23
23/10/2025 12:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
12:00 | 2025-10-23
23/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
Lebanon 24
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
12:00 | 2025-10-23
23/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-10-23
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
12:26 | 2025-10-23
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
12:26 | 2025-10-23
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
12:00 | 2025-10-23
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
12:00 | 2025-10-23
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
11:58 | 2025-10-23
فضيحة تهزّ إسرائيل... هذا ما حدث داخل روضة للأطفال
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 20:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 20:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 20:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24