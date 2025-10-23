Advertisement

عربي-دولي

بعد اشتباكات مع فرنسيين متطرفين.. اتفاق يطوي صفحة الحرب في إدلب

Lebanon 24
23-10-2025 | 10:16
توصلت السلطات السورية ومقاتلون فرنسيون، الخميس، إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت الأربعاء في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت مصادر من الطرفين لوكالة فرانس برس.
وينص الاتفاق، الذي اطّلعت عليه الوكالة، على وقف لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من محيط مخيم حارم في ريف إدلب، حيث يتحصن مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي المعروف بـ"عمر أومسن"، المتهم بخطف فتاة والرافض تسليم نفسه للسلطات. كما يقضي بفتح المخيم أمام الحكومة السورية وإحالة قضية خطف الفتاة إلى وزارة العدل.

وقال مصدر أمني في إدلب لوكالة فرانس برس: "حصل اتفاق وتم تنفيذ البنود"، مؤكّدًا "وقف إطلاق النار بين الطرفين وسحب السلاح الثقيل". وأكد مصدران أمنيان في إدلب ومصدر من صفوف المقاتلين سريان الهدنة الخميس، فيما قال جبريل المهاجر، نجل ديابي، عبر "واتساب" إن الاتفاق تمّ و"بنوده صحيحة".

وتعدّ هذه أول مواجهة تعلنها السلطات الجديدة ضد مقاتلين أجانب متطرفين منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، في إطار سعيها إلى تقديم صورة "أكثر اعتدالًا" أمام المجتمع الدولي. وتتخذ "فرقة الغرباء" التي يقودها ديابي من مخيم على أطراف حارم مقرًا لها، ويقطنه عشرات المقاتلين الفرنسيين مع عائلاتهم.(سكاي نيوز)
وكالة فرانس برس

المجتمع الدولي

وزارة العدل

بشار الأسد

سكاي نيوز

شمال غرب

السورية

واتساب

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24