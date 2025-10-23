نتنياهو يصف تصويت "ضم الضفة" بالاستفزاز السياسي

Advertisement

قال مكتب بنيامين إن تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مقترحي ضم كان "استفزازًا سياسيًا متعمدًا" من قبل بهدف إثارة الانقسام تزامنًا مع زيارة الأميركي جي. دي. فانس.وبحسب القناة 12، أُقر أحد المقترحين بأغلبية 25 مقابل 24، وكان صوت يولي إدلشتاين حاسمًا. وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن المقترحين قُدّما من معارضين، وأن "الليكود" والأحزاب الدينية لم يصوتوا لصالحهما، مشيرًا إلى أن غياب دعم الليكود يجعل "المضي قدمًا غير مرجح".ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن نتنياهو وجّه بعدم الترويج لمشاريع قوانين إضافية تتعلق بالسيادة في الضفة، بينما ذكرت القناة 12 أن الائتلاف علّق قوانين السيادة حتى إشعار آخر.وكان "أكسيوس" أفاد بأن أكثر من 40 سيناتورًا ديمقراطيًا طلبوا من الرئيس تعزيز معارضته لخطط الضم، فيما نقل "بوليتيكو" تعهّد لزعماء عرب بعدم السماح لرئيس الوزراء بضم الضفة. وتبقى الحكومة منقسمة بين دعاة الضم الكامل ومن يفضّل سيادة جزئية لتفادي ردود فعل دولية قوية. (سكاي نيوز)