عربي-دولي

نتنياهو يصف تصويت "ضم الضفة" بالاستفزاز السياسي

Lebanon 24
23-10-2025 | 10:33
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مقترحي ضم الضفة الغربية كان "استفزازًا سياسيًا متعمدًا" من قبل المعارضة بهدف إثارة الانقسام تزامنًا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس.
وبحسب القناة 12، أُقر أحد المقترحين بأغلبية 25 مقابل 24، وكان صوت يولي إدلشتاين حاسمًا. وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن المقترحين قُدّما من معارضين، وأن "الليكود" والأحزاب الدينية لم يصوتوا لصالحهما، مشيرًا إلى أن غياب دعم الليكود يجعل "المضي قدمًا غير مرجح".

ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن نتنياهو وجّه بعدم الترويج لمشاريع قوانين إضافية تتعلق بالسيادة في الضفة، بينما ذكرت القناة 12 أن الائتلاف علّق قوانين السيادة حتى إشعار آخر.

وكان "أكسيوس" أفاد بأن أكثر من 40 سيناتورًا ديمقراطيًا طلبوا من الرئيس دونالد ترامب تعزيز معارضته لخطط الضم، فيما نقل "بوليتيكو" تعهّد ترامب لزعماء عرب بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بضم الضفة. وتبقى الحكومة الإسرائيلية منقسمة بين دعاة الضم الكامل ومن يفضّل سيادة جزئية لتفادي ردود فعل دولية قوية. (سكاي نيوز)
