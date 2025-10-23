26
نتنياهو يصف تصويت "ضم الضفة" بالاستفزاز السياسي
23-10-2025
10:32
قال مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
إن تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مقترحي ضم
الضفة الغربية
كان "استفزازًا سياسيًا متعمدًا" من قبل
المعارضة
بهدف إثارة الانقسام تزامنًا مع زيارة
نائب الرئيس
الأميركي جي. دي. فانس.
وبحسب القناة 12، أُقر أحد المقترحين بأغلبية 25 مقابل 24، وكان صوت يولي إدلشتاين حاسمًا. وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن المقترحين قُدّما من معارضين، وأن "الليكود" والأحزاب الدينية لم يصوتوا لصالحهما، مشيرًا إلى أن غياب دعم الليكود يجعل "المضي قدمًا غير مرجح".
ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن نتنياهو وجّه بعدم الترويج لمشاريع قوانين إضافية تتعلق بالسيادة في الضفة، بينما ذكرت القناة 12 أن الائتلاف علّق قوانين السيادة حتى إشعار آخر.
وكان "أكسيوس" أفاد بأن أكثر من 40 سيناتورًا ديمقراطيًا طلبوا من الرئيس
دونالد ترامب
تعزيز معارضته لخطط الضم، فيما نقل "بوليتيكو" تعهّد
ترامب
لزعماء عرب بعدم السماح لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بضم الضفة. وتبقى الحكومة
الإسرائيلية
منقسمة بين دعاة الضم الكامل ومن يفضّل سيادة جزئية لتفادي ردود فعل دولية قوية. (سكاي نيوز)
وزير خارجية إسرائيل: تصويت الكنيست على ضم الضفة لن يمضي قدما
وزير خارجية إسرائيل: تصويت الكنيست على ضم الضفة لن يمضي قدما
حماس: تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة وفرض السيادة على "معاليه أدوميم" بالقراءة التمهيدية يعبّر عن الوجه الاستعماري القبيح
حماس: تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة وفرض السيادة على "معاليه أدوميم" بالقراءة التمهيدية يعبّر عن الوجه الاستعماري القبيح
نتنياهو: تصويت الكنيست بشأن الضم كان استفزازًا سياسيًا متعمدًا من المعارضة بهدف إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل
نتنياهو: تصويت الكنيست بشأن الضم كان استفزازًا سياسيًا متعمدًا من المعارضة بهدف إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الضفة الغربية
دونالد ترامب
نائب الرئيس
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
ديمقراطي
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
12:26 | 2025-10-23
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
12:26 | 2025-10-23
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
12:00 | 2025-10-23
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
12:00 | 2025-10-23
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
13:00 | 2025-10-23
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
12:26 | 2025-10-23
رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن
12:26 | 2025-10-23
سياسيّ إسرائيليّ بارز يتحدّث عن "مُحاولة الإنقلاب" على نتنياهو... ماذا كشف؟
12:00 | 2025-10-23
أزمة بين القاهرة ورام الله قبيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية... ماذا في التفاصيل؟
12:00 | 2025-10-23
من بينها "حزب الله".. لماذا تحتفظ الفصائل الموالية لإيران بسلاحها بعد 7 تشرين الأول؟
11:58 | 2025-10-23
فضيحة تهزّ إسرائيل... هذا ما حدث داخل روضة للأطفال
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
