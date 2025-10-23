Advertisement

إقتصاد

بوتين: تراجع المواليد "تحدٍ عالمي" ودعم الأسرة أولوية وطنية

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:30
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن انخفاض المواليد "تحدٍ عالمي" وروسيا ليست استثناء، مشيرًا إلى أن السلطات تتبع نهجًا شاملًا لمعالجة القضايا الديموغرافية وتحفيز الإنجاب.
وقال خلال اجتماع مجلس السياسة الديموغرافية والأسرية إن "السياسة الديموغرافية في روسيا يجب أن تستند إلى رؤية عالمية"، مضيفًا: "على الدولة أن تفعل كل ما بوسعها لتضمن أن ولادة الطفل ترفع من مكانة الأسرة ولا تؤثر على ظروفها.. الإنجاب قرار شخصي لكل عائلة، ولا ينبغي الضغط عليها في ذلك".

وشدد بوتين على قدرة بلاده على الاستجابة للتحدي عبر "تطوير الإمكانات الديموغرافية ودعم تقليد الأسرة الكبيرة"، مؤكدًا أن "دعم الأسرة أولوية واضحة للدولة والأعمال والمجتمع ووسائل الإعلام". (روسيا اليوم)
