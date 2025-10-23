بوتين: تراجع المواليد "تحدٍ عالمي" ودعم الأسرة أولوية وطنية

Advertisement

أكد الرئيس أن انخفاض المواليد "تحدٍ عالمي" وروسيا ليست استثناء، مشيرًا إلى أن السلطات تتبع نهجًا شاملًا لمعالجة الديموغرافية وتحفيز الإنجاب.وقال خلال اجتماع مجلس السياسة الديموغرافية والأسرية إن "السياسة الديموغرافية في يجب أن تستند إلى رؤية عالمية"، مضيفًا: "على الدولة أن تفعل كل ما بوسعها لتضمن أن ولادة الطفل ترفع من مكانة الأسرة ولا تؤثر على ظروفها.. الإنجاب قرار شخصي لكل عائلة، ولا ينبغي الضغط عليها في ذلك".وشدد على قدرة بلاده على الاستجابة للتحدي عبر "تطوير الإمكانات الديموغرافية ودعم تقليد الأسرة الكبيرة"، مؤكدًا أن "دعم الأسرة أولوية واضحة للدولة والأعمال والمجتمع ووسائل الإعلام". (روسيا اليوم)