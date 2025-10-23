Advertisement

عربي-دولي

فضيحة تهزّ إسرائيل... هذا ما حدث داخل روضة للأطفال

Lebanon 24
23-10-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1433204-638968433041296452.png
Doc-P-1433204-638968433041296452.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكما بسجن مديرة روضة لمدة سنتين، ومساعدة لها بالسجن 18 شهرا، ومساعدة أخرى بالسجن عاما واحدا، بعد ثبوت تورطهن في تعذيب وإساءة معاملة أطفال رضع في روضة في مدينة حولون.
Advertisement
واعترفت المتهمات بأنهن مارسن العنف الجسدي والنفسي المنتظم ضدّ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و3 سنوات ونصف. (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
في فرنسا... هاجم أطفالاً قرب روضة فقتلته الشرطة
lebanon 24
23/10/2025 23:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة جنسية تهز مدرسة ثانوية
lebanon 24
23/10/2025 23:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تهز الأرجنتين.. تسجيلات تطال شقيقة الرئيس
lebanon 24
23/10/2025 23:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن لصاحب نادٍ رياضي بعد فضيحة تصوير في حمام السيدات
lebanon 24
23/10/2025 23:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة المركزية في تل أبيب

المحكمة المركزية

روسيا اليوم

إسرائيل

حكمت ال

تل أبيب

روسيا

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-10-23
15:54 | 2025-10-23
15:46 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
14:46 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24