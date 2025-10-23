فضيحة تهزّ إسرائيل... هذا ما حدث داخل روضة للأطفال

أصدرت حكما بسجن مديرة روضة لمدة سنتين، ومساعدة لها بالسجن 18 شهرا، ومساعدة أخرى بالسجن عاما واحدا، بعد ثبوت تورطهن في تعذيب وإساءة معاملة أطفال رضع في روضة في مدينة حولون.

واعترفت المتهمات بأنهن مارسن العنف الجسدي والنفسي المنتظم ضدّ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و3 سنوات ونصف. (روسيا اليوم)