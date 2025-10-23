25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الحرب... كيف بدأت الصين في دخول غزة؟
Lebanon 24
23-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "
روسيا اليوم
"، أنّ تقريراً نشره موقع "غلوبس"
الإسرائيلي
قال إنّ "
الصين
تسعى للحصول على موطئ قدم اقتصادي في
قطاع غزة
، مستغلةً بوابة التعاون مع مصر".
Advertisement
وأشار التقرير إلى وثائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إعادة الإعمار، تُظهر أن شركات صينية بدأت بالفعل المشاركة في مناقصات تابعة لمكتب خدمات المشاريع، بما في ذلك فوز شركة "هايكا" من تشينغداو المتخصصة أصلاً في منتجات التبريد، بمناقصة لتوريد مبانٍ جاهزة لغزة، بعرض سعري أقل بنسبة 50–60% من العروض المنافسة.
وبحسب الموقع الإسرائيليّ، أثار هذا الفوز تساؤلات، إذ إن الشركة ليست متخصصة في الإنشاءات، ما يعكس استراتيجية صينية قائمة على المنافسة السعرية الشديدة لاختراق الأسواق الاستراتيجية.
وزعم الموقع أن الصين، رغم صمتها الرسمي حيال الأزمة، وجدت "بابًا خلفيًّا" للاستفادة من عملية إعادة الإعمار، التي تُقدّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، عبر شحن بضائعها إلى القطاع بمساعدة جهات ذات نفوذ في الحكومة
المصرية
.
واعتبر التقرير أن التعاون الاقتصادي والأمني بين
القاهرة
وبكين يشهد "تعزيزًا غير مسبوق"، ما يمنح الصين ميزة تنافسية في سباق النفوذ على مستقبل غزة، إلى جانب لاعبين آخرين مثل قطر وتركيا، اللتين تطمحان لدور محوري في إدارة القطاع. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد غزة.. هل تبدأ الحرب ضدّ إيران؟
Lebanon 24
بعد غزة.. هل تبدأ الحرب ضدّ إيران؟
23/10/2025 23:03:33
23/10/2025 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح
Lebanon 24
استئناف دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح
23/10/2025 23:03:33
23/10/2025 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: الحرب بدأت وستنتهي في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: الحرب بدأت وستنتهي في غزة
23/10/2025 23:03:33
23/10/2025 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية الصين: الحرب المستمرة في غزة سببت كارثة إنسانية غير مسبوقة تشكل تحديا للضمير الإنساني
Lebanon 24
وزير خارجية الصين: الحرب المستمرة في غزة سببت كارثة إنسانية غير مسبوقة تشكل تحديا للضمير الإنساني
23/10/2025 23:03:33
23/10/2025 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الإسرائيلي
قطاع غزة
القاهرة
إسرائيل
المصرية
روسيا
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
Lebanon 24
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
16:00 | 2025-10-23
23/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
Lebanon 24
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
15:54 | 2025-10-23
23/10/2025 03:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
15:46 | 2025-10-23
23/10/2025 03:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق بوتين على العقوبات الأميركيّة على "روسنفت" و"لوك أويل"؟
Lebanon 24
كيف علّق بوتين على العقوبات الأميركيّة على "روسنفت" و"لوك أويل"؟
15:20 | 2025-10-23
23/10/2025 03:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نزع سلاح حركة "حماس".. ماذا قال نائب ترامب؟
Lebanon 24
عن نزع سلاح حركة "حماس".. ماذا قال نائب ترامب؟
15:20 | 2025-10-23
23/10/2025 03:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-10-23
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
15:54 | 2025-10-23
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
15:46 | 2025-10-23
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
15:20 | 2025-10-23
كيف علّق بوتين على العقوبات الأميركيّة على "روسنفت" و"لوك أويل"؟
15:20 | 2025-10-23
عن نزع سلاح حركة "حماس".. ماذا قال نائب ترامب؟
14:46 | 2025-10-23
تقرير يكشف: ٣٠ سنة لتطهير غزة!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24