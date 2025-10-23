بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟



ذكرت "العربية"، أنّ بعد خسائر "داعش" الكبيرة في ، يبدو أنّ التنظيم قرّر نقل أنشطته إلى ، بحسب ما قال منسق التحليلي ورصد التابع لمجلس لوتاي.

وأشار لوتاي إلى أنّ "داعش لا يزال يعتزم استغلال حالة عدم الاستقرار في ويحافظ على صموده رغم الضغط المستمر من قوات ".



وأوضح أنّ "التنظيم ينتقل بين مناطق عدة في سوريا بسبب خسائره في الشرق الأوسط، كما لا تزال جنوب محور تركيزه، وينعكس هذا الانتقال في عملياته وأولوياته الترويجية".



كما أضاف لوتاي أنّ "أنشطة داعش تتركز على أماكن أخرى على الرغم من أن وسوريا يظلان "الوطن الروحي" له".

وتابع أنّ "مسلحي داعش يشكلون في التهديد الأكبر للسلطات الأفغانية، والسلام والاستقرار في البلاد". (العربية)