Advertisement

عربي-دولي

بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1433240-638968494358499180.jpg
Doc-P-1433240-638968494358499180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ بعد خسائر "داعش" الكبيرة في الشرق الأوسط، يبدو أنّ التنظيم قرّر نقل أنشطته إلى أفريقيا، بحسب ما قال منسق فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي غينادي لوتاي.
Advertisement

 
وأشار لوتاي إلى أنّ "داعش لا يزال يعتزم استغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا ويحافظ على صموده رغم الضغط المستمر من قوات مكافحة الإرهاب".

وأوضح أنّ "التنظيم ينتقل بين مناطق عدة في سوريا بسبب خسائره في الشرق الأوسط، كما لا تزال جنوب آسيا محور تركيزه، وينعكس هذا الانتقال في عملياته وأولوياته الترويجية".

كما أضاف لوتاي أنّ "أنشطة داعش تتركز على أماكن أخرى على الرغم من أن العراق وسوريا يظلان "الوطن الروحي" له".
 
 
وتابع أنّ "مسلحي داعش يشكلون في أفغانستان التهديد الأكبر للسلطات الأفغانية، والسلام والاستقرار في البلاد". (العربية)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات على إيران مرتبطة بأنشطتها النووية بعد تفعيل آلية الزناد
lebanon 24
24/10/2025 01:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مغادرة الإليزيه.. ماذا ستفعل بريجيت ماكرون؟
lebanon 24
24/10/2025 01:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نتنياهو أبلغ ترمب بالخطوات التي ينوي اتخاذها كرد على تأخير إعادة جثامين المحتجزين
lebanon 24
24/10/2025 01:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يفعل الميكروويف بمكونات الطعام؟
lebanon 24
24/10/2025 01:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

مكافحة الإرهاب

الشرق الأوسط

الأمن الدولي

مجلس الأمن

فريق الدعم

أفغانستان

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-10-23
16:50 | 2025-10-23
16:26 | 2025-10-23
15:54 | 2025-10-23
15:46 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24