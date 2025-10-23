Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريح ترامب بشأن البرغوثي... هكذا ردّ بن غفير

Lebanon 24
23-10-2025 | 14:34
A-
A+
ب
Doc-P-1433255-638968528013084048.jpg
Doc-P-1433255-638968528013084048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تقديره الكبير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"أفضل رئيس أميركي تجاه إسرائيل".
Advertisement


ومع ذلك، أكد بن غفير عبر منشور على منصة "إكس" أن أن "أعضاء الكنيست يصوتون وفقا لتقديرهم، ومروان البرغوثي قاتل نازي بغيض، ودماء مدنيين كثيرين، نساء وأطفالا، على يديه".


وشدد بن غفير: "لن يُفرج عنه ولن يقود الضفة الغربية".


وجاءت تصريحات بن غفير بعد أن علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعوات الإفراج عن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، قائلا إنه "سيتخذ قرارا بشأن ذلك".
مواضيع ذات صلة
بن غفير: أقدر الرئيس ترامب كثيرا لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي قاتل ولن يفرج عنه ولن يحكم غزة
lebanon 24
23/10/2025 23:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: بن غفير وسموتريتش أبلغا نتنياهو رفضهما مبادرة ترامب
lebanon 24
23/10/2025 23:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: تأخير تسليم جثامين الرهائن القتلى يعني أن مهمة القضاء على حماس لم تكتمل بعد
lebanon 24
23/10/2025 23:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة إذا بقيت حماس بعد إطلاق الرهائن
lebanon 24
23/10/2025 23:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الأمن القومي

مروان البرغوثي

الضفة الغربية

دونالد ترامب

الأمن القومي

وزير الأمن

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-10-23
15:54 | 2025-10-23
15:46 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
15:20 | 2025-10-23
14:46 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24