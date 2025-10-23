Advertisement

عربي-دولي

عن نزع سلاح حركة "حماس".. ماذا قال نائب ترامب؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 15:20
تطرّق نائب الرئيس الأميركي جيه.دي. فانس، اليوم الخميس، إلى واحدة من أبرز العقبات أمام تحقيق سلام دائم في غزة، مشيراً خلال زيارته لإسرائيل إلى أن مهمة نزع سلاح حركة "حماس" ستتولاها قوة أمنية دولية لم تتشكل بعد.
وأوضح فانس أن تشكيل هذه القوة الدولية سيكون خطوة أساسية لتولي عملية نزع سلاح "حماس"، وهي من أكثر القضايا تعقيداً في طريق التوصّل إلى تسوية دائمة.


وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأميركي من إسرائيل، في ختام زيارة هدفها دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و"حماس".


وحذّر فانس في حديثه للصحافيين من أن مهمة نزع سلاح الحركة، التي لطالما رفضت هذا الطرح، ستكون طويلة ومعقّدة، وتعتمد بشكل كبير على طبيعة وتشكيلة القوة الدولية المنتظرة.
