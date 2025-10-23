سيف الإسلام القذافي: اليوم أنام في غرفتي أما ساركوزي فينام في زنزانته

Advertisement

قال في ذكرى مقتل والده "في مثل هذه الليلة من عام 2011، كنت مرميا في صحراء زمزم، جريحا، مطاردا من طائرات وعملائه على الأرض، وكان ينام في قصر الإليزيه".وأضاف: "اليوم، ها أنا أنام في غرفة نومي الجميلة، وساركوزي ينام في زنزانته الانفرادية الموحشة". (روسيا اليوم)