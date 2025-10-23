Advertisement

عربي-دولي

سيف الإسلام القذافي: اليوم أنام في غرفتي أما ساركوزي فينام في زنزانته

Lebanon 24
23-10-2025 | 16:51
Doc-P-1433296-638968605183998488.jpg
Doc-P-1433296-638968605183998488.jpg photos 0
قال سيف الإسلام القذافي في ذكرى مقتل والده معمر القذافي "في مثل هذه الليلة من عام 2011، كنت مرميا في صحراء زمزم، جريحا، مطاردا من طائرات الناتو وعملائه على الأرض، وكان ساركوزي ينام في قصر الإليزيه".
وأضاف: "اليوم، ها أنا أنام في غرفة نومي الجميلة، وساركوزي ينام في زنزانته الانفرادية الموحشة". (روسيا اليوم)
