24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سيف الإسلام القذافي: اليوم أنام في غرفتي أما ساركوزي فينام في زنزانته
Lebanon 24
23-10-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
سيف الإسلام
القذافي
في ذكرى مقتل والده
معمر القذافي
"في مثل هذه الليلة من عام 2011، كنت مرميا في صحراء زمزم، جريحا، مطاردا من طائرات
الناتو
وعملائه على الأرض، وكان
ساركوزي
ينام في قصر الإليزيه".
Advertisement
وأضاف: "اليوم، ها أنا أنام في غرفة نومي الجميلة، وساركوزي ينام في زنزانته الانفرادية الموحشة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
Lebanon 24
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
24/10/2025 01:28:35
24/10/2025 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للأزواج.. لماذا يجب أحيانًا أن ننام ونحن غاضبون؟
Lebanon 24
للأزواج.. لماذا يجب أحيانًا أن ننام ونحن غاضبون؟
24/10/2025 01:28:35
24/10/2025 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التلغراف عن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية: القرار البريطاني مشين وينم عن خيانة لحليف في حالة حرب
Lebanon 24
التلغراف عن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية: القرار البريطاني مشين وينم عن خيانة لحليف في حالة حرب
24/10/2025 01:28:35
24/10/2025 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لحل اليونيفيل والواقع أثبت أنّها فشلت ولم تمنع تنامي قوة حزب الله
Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لحل اليونيفيل والواقع أثبت أنّها فشلت ولم تمنع تنامي قوة حزب الله
24/10/2025 01:28:35
24/10/2025 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
معمر القذافي
روسيا اليوم
سيف الإسلام
عمر القذافي
القذافي
الناتو
قد يعجبك أيضاً
"حزام غزة الإنساني"...مشروع إغاثي أم مخطط لنزع السلاح؟
Lebanon 24
"حزام غزة الإنساني"...مشروع إغاثي أم مخطط لنزع السلاح؟
16:50 | 2025-10-23
23/10/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تدرس قرضاً لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمّدة
Lebanon 24
أوروبا تدرس قرضاً لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمّدة
16:26 | 2025-10-23
23/10/2025 04:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
Lebanon 24
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
16:00 | 2025-10-23
23/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
Lebanon 24
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
15:54 | 2025-10-23
23/10/2025 03:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
15:46 | 2025-10-23
23/10/2025 03:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-10-23
"حزام غزة الإنساني"...مشروع إغاثي أم مخطط لنزع السلاح؟
16:26 | 2025-10-23
أوروبا تدرس قرضاً لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمّدة
16:00 | 2025-10-23
بعد خسائره... ماذا يفعل داعش في سوريا وإلى أين ينوي نقل نشاطاته؟
15:54 | 2025-10-23
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
15:46 | 2025-10-23
البيت الأبيض: ترامب محبط من بوتين
15:20 | 2025-10-23
كيف علّق بوتين على العقوبات الأميركيّة على "روسنفت" و"لوك أويل"؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
24/10/2025 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24