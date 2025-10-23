Advertisement

عربي-دولي

بعد فرض العقوبات على روسيا.. هذا موعد اللقاء الأميركي الصيني

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1433341-638968832039126965.png
Doc-P-1433341-638968832039126965.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل ضمن جولة آسيوية تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.
Advertisement

وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن ترامب "سيتوجه إلى ماليزيا مساء الجمعة"، على أن يلتقي "شي" صباح الخميس بالتوقيت المحلي خلال اجتماع ثنائي قبل عودته. وتشمل الجولة لقاءات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأحد، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء في طوكيو، ورئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونج الأربعاء في بوسان.

ويأتي الإعلان بعد دقائق من حزمة عقوبات أميركية جديدة استهدفت شركات طاقة روسية. وقال ترامب إن للرئيس الصيني "تأثيرًا كبيرًا" على فلاديمير بوتين، مضيفًا: "سنبحث ملف روسيا وأوكرانيا" على هامش قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية.

وتتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين مؤخرًا، بعد ضوابط صينية جديدة على تصدير تكنولوجيا معالجة المعادن النادرة، والخلافات على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى إجراءات متبادلة شملت وقف استيراد فول الصويا الأميركي وتهديدات بوقف استيراد زيت الطهي من الصين. (العين)
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
24/10/2025 09:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
24/10/2025 09:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: أدعم فرض عقوبات إضافية على روسيا
lebanon 24
24/10/2025 09:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدرج مؤسسات صينية في الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا
lebanon 24
24/10/2025 09:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

البيت الأبيض

أوكرانيا

بات على

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2025-10-24
02:25 | 2025-10-24
02:04 | 2025-10-24
01:54 | 2025-10-24
01:44 | 2025-10-24
01:38 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24