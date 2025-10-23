بعد فرض العقوبات على روسيا.. هذا موعد اللقاء الأميركي الصيني

Advertisement

وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن "سيتوجه إلى ماليزيا مساء الجمعة"، على أن يلتقي "شي" صباح الخميس بالتوقيت المحلي خلال اجتماع ثنائي قبل عودته. وتشمل الجولة لقاءات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأحد، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء في طوكيو، ورئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونج الأربعاء في بوسان.ويأتي الإعلان بعد دقائق من حزمة عقوبات أميركية جديدة استهدفت شركات طاقة روسية. وقال ترامب إن للرئيس الصيني "تأثيرًا كبيرًا" على ، مضيفًا: "سنبحث ملف وأوكرانيا" على هامش قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية.وتتصاعد التوترات التجارية بين وبكين مؤخرًا، بعد ضوابط صينية جديدة على تصدير تكنولوجيا معالجة المعادن النادرة، والخلافات على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى إجراءات متبادلة شملت وقف استيراد فول الصويا الأميركي وتهديدات بوقف استيراد زيت الطهي من . (العين)