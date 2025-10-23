28
عربي-دولي
بعد فرض العقوبات على روسيا.. هذا موعد اللقاء الأميركي الصيني
Lebanon 24
23-10-2025
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البيت الأبيض
، الخميس، أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل ضمن جولة آسيوية تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن
ترامب
"سيتوجه إلى ماليزيا مساء الجمعة"، على أن يلتقي "شي" صباح الخميس بالتوقيت المحلي خلال اجتماع ثنائي قبل عودته. وتشمل الجولة لقاءات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأحد، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء في طوكيو، ورئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونج الأربعاء في بوسان.
ويأتي الإعلان بعد دقائق من حزمة عقوبات أميركية جديدة استهدفت شركات طاقة روسية. وقال ترامب إن للرئيس الصيني "تأثيرًا كبيرًا" على
فلاديمير بوتين
، مضيفًا: "سنبحث ملف
روسيا
وأوكرانيا" على هامش قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية.
وتتصاعد التوترات التجارية بين
واشنطن
وبكين مؤخرًا، بعد ضوابط صينية جديدة على تصدير تكنولوجيا معالجة المعادن النادرة، والخلافات على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى إجراءات متبادلة شملت وقف استيراد فول الصويا الأميركي وتهديدات بوقف استيراد زيت الطهي من
الصين
. (العين)
