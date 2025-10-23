ترامب: إسرائيل "لن تقوم بأي خطوة" في الضفة الغربية

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، أمس الخميس، إن "لن تقوم بأي خطوة" في ، وذلك عقب تصويت الكنيست لصالح مناقشة مشروعي قانون يهدفان إلى توسيع السيادة في الأراضي المحتلة.وأوضح ، في حديثه للصحافيين من عندما سُئل عن موقفه من التصويت في الكنيست، قائلاً: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئًا في الضفة الغربية".وتزامن تصريح ترامب مع تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين أعطى توجيهات واضحة بعدم المضي قدمًا في مشاريع القوانين المتعلقة بفرض السيادة.وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "الائتلاف الحاكم أعلن تعليق قوانين السيادة في الضفة الغربية حتى إشعار آخر". فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله إن "نتنياهو وجّه بعدم الترويج لمزيد من مشاريع القوانين الخاصة بالسيادة في الضفة الغربية".وفي السياق نفسه، أكد الأميركي جي دي فانس أن إسرائيل لن تقدم على ضم الضفة الغربية، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تهدد وقف إطلاق النار الهش في غزة الذي رعته .وخلال مقابلة هاتفية مع مجلة تايم، قال ترامب إن إسرائيل "ستفقد كل الدعم الأميركي" في حال مضت قدمًا بعملية الضم.أما الإسرائيلي جدعون ساعر، فأوضح أن تصويت الكنيست "مجرد قراءة أولية"، مشيرًا إلى أن المشروع "لن يمضي قدمًا من دون دعم الحكومة"، مضيفًا أن الحكومة "لم تقرر بعد تقديم موعد التصويت لأن هناك جهودًا لضمان نجاح خطة ترامب".