عربي-دولي
بعد اتهامات ليتوانية لها بانتهاك مجالها الجوي.. هكذا ردت روسيا
Lebanon 24
23-10-2025
|
23:08
بعد اتهامات ليتوانيا بشأن انتهاك الطائرات الروسية العسكرية مجالها الجوي، نفت
موسكو
الأمر، موضحة أن المقاتلات الروسية نفذت طلعات تدريبية داخل الأجواء الروسية فقط.
وقالت الوزارة في بيان إن مقاتلات من طراز "سو-30" أجرت في 23 نشرين الأول طلعات تدريبية مجدولة في أجواء مقاطعة كالينينغراد، مشددة على أن تلك الطلعات جرت وفق القواعد المعتمدة ودون أي انحراف عن المسارات المقررة أو تجاوز لحدود دول أخرى، وهو ما أكدته بيانات المراقبة الجوية.
وكانت السلطات الليتوانية قد اتهمت طائرتين روسيتين من طراز "سو-30" وطائرة تزويد بالوقود "إيل-78" بانتهاك مجالها الجوي بالقرب من منطقة كيبارتاي، قائلة إن الطائرتين دخلتا الأراضي الليتوانية لمسافة نحو 700 متر وبقيتا لمدة 18 ثانية.
وقال الرئيس
الليتواني جيتاناس ناوسيدا إن الانتهاك المزعوم يمثل "خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولسلامة أراضي ليتوانيا"، مشيراً إلى أن
وزارة الخارجية
ستستدعي ممثلي
السفارة الروسية
للاحتجاج على ما وصفه بـ"السلوك المتهور والخطير".
