Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهامات ليتوانية لها بانتهاك مجالها الجوي.. هكذا ردت روسيا

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1433345-638968836020934260.jpg
Doc-P-1433345-638968836020934260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد اتهامات ليتوانيا بشأن انتهاك الطائرات الروسية العسكرية مجالها الجوي، نفت موسكو الأمر، موضحة أن المقاتلات الروسية نفذت طلعات تدريبية داخل الأجواء الروسية فقط.
Advertisement

وقالت الوزارة في بيان إن مقاتلات من طراز "سو-30" أجرت في 23 نشرين الأول طلعات تدريبية مجدولة في أجواء مقاطعة كالينينغراد، مشددة على أن تلك الطلعات جرت وفق القواعد المعتمدة ودون أي انحراف عن المسارات المقررة أو تجاوز لحدود دول أخرى، وهو ما أكدته بيانات المراقبة الجوية.

وكانت السلطات الليتوانية قد اتهمت طائرتين روسيتين من طراز "سو-30" وطائرة تزويد بالوقود "إيل-78" بانتهاك مجالها الجوي بالقرب من منطقة كيبارتاي، قائلة إن الطائرتين دخلتا الأراضي الليتوانية لمسافة نحو 700 متر وبقيتا لمدة 18 ثانية.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا إن الانتهاك المزعوم يمثل "خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولسلامة أراضي ليتوانيا"، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ستستدعي ممثلي السفارة الروسية للاحتجاج على ما وصفه بـ"السلوك المتهور والخطير".
 
مواضيع ذات صلة
روسيا: اتهامات الأوروبيين بانتهاك مجالهم الجوي عبر مسيّرات لا أساس لها
lebanon 24
24/10/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: روسيا تواصل انتهاك المجال الجوي للنيتو وهذا خطر كبير
lebanon 24
24/10/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي إثر انتهاك روسيا غير المسبوق للمجال الجوي لحلف الناتو
lebanon 24
24/10/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الخارجية البولندية: دعونا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة انتهاك روسيا لمجالنا الجوي
lebanon 24
24/10/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الروسية

وزارة الخارجية

وقال الرئيس

موسكو

الروس

كالين

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2025-10-24
02:25 | 2025-10-24
02:04 | 2025-10-24
01:54 | 2025-10-24
01:44 | 2025-10-24
01:38 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24