عربي-دولي

كلفته تصل إلى 300 مليون دولار.. صور توثق هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:26
انتشرت صور توثق الانتهاء من هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل تمهيدا لإنشاء قاعة حفلات ضخمة مكانه بكلفة تصل إلى 300 مليون دولار.

وبينت الصور كومة أنقاض في البقعة حيث كان المبنى الشهير.
ويتناقض الهدم الكامل لجزء من أحد أشهر المعالم العمرانية في العالم مع ما كان قد ذكره الرئيس دونالد ترامب سابقا عن هدم جزئي.

فقد أعلن ترامب عندما كشف عن مخططه في تموز الماضي أن قاعة الحفلات التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع "لن تتداخل مع المبنى الحالي"، مضيفا أنها ستكون "قريبة منه لكنها لن تلامسه".

لكن مع بدء أعمال الهدم هذا الأسبوع، أعلن ترامب أنه قرر بعد استشارة مهندسين معماريين أن إزالة المبنى بالكامل أفضل من هدمه جزئيا.

وأضاف أن تكلفة بناء قاعة الحفلات الجديدة ستبلغ 300 مليون دولار، بزيادة عن التكلفة التي حددها البيت الأبيض قبل أيام والبالغة 250 مليون دولار وعن ال200 مليون دولار التي كان قد ذكرها في تموز الماضي.

وأفادت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لمراسل وكالة فرانس برس في بيان أن 300 مليون دولار هو الرقم النهائي الآن لتكلفة البناء، مشيرة إلى أنه "لن يكلف دافعي الضرائب شيئا".

وأكد ترامب أن بناء القاعة التي ستستخدم لاستضافة حفلات عشاء رسمية ومناسبات كبيرة أخرى، سيتم تمويله بالكامل من متبرعين من القطاع الخاص ومنه شخصيا.

