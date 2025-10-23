ترامب يلمّح إلى تحرك عسكري أميركي ضد فنزويلا

Advertisement

ألمح الرئيس الأميركي ، الخميس، إلى احتمال تنفيذ بلاده تحركًا عسكريًا بريًا ضد ، في تصعيد جديد للتوتر بين وكاراكاس.وقال للصحافيين في : "سنرى تحركًا بريًا في فنزويلا قريبًا"،نافياً في الوقت ذاته تقريرًا نشرته حول إرسال قاذفات “بي-1” قرب الحدود الفنزويلية.وأضاف ترامب أن بلاده "غير راضية عما يجري في فنزويلا"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.وفي المقابل، ردّ الفنزويلي بادرينو بالقول إن أي عملية سرية قد تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية داخل فنزويلا "محكوم عليها بالفشل"، مؤكدًا أن بلاده "تتابع عن كثب الأنشطة الأميركية على أراضيها".وأشار بادرينو إلى أن لدى فنزويلا معلومات عن وجود وحدات تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية تعمل في البلاد، لكنه شدد على أن "أي محاولة عدائية ستفشل حتمًا".وتأتي هذه التطورات بعد أن كشف ترامب الأسبوع الماضي عن تفويض وكالة الاستخبارات المركزية تنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، فضلًا عن دراسة توجيه ضربات لعصابات المخدرات داخل أراضيها.وأشرف الجيش الفنزويلي مؤخرًا على تدريبات عسكرية على طول السواحل، ردًا على نشر أسطولًا عسكريًا في البحر الكاريبي قالت واشنطن إنه مخصص "لمكافحة تهريب المخدرات"، بينما ترى كاراكاس أنه "جزء من خطة للإطاحة بالرئيس ".وكان مادورو قد أعلن الأربعاء أن بلاده تمتلك "خمسة آلاف صاروخ مضاد للطائرات روسي الصنع"، مؤكدًا استعداد قواته "للتصدي لأي تهديد عسكري أميركي".