Advertisement

عربي-دولي

بعد معلومات عن اجتماع بين الجيش و"الدعم السريع".. مجلس السيادة الانتقالي ينفي

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1433353-638968851705794774.png
Doc-P-1433353-638968851705794774.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى مجلس السيادة الانتقالي، الخميس، بشكل قاطع وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية و"المتمردين" في واشنطن، مؤكّدًا أن الأنباء المتداولة "عارية تمامًا من الصحة". وشدّد على التمسّك بـ"الحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني".
Advertisement

يأتي النفي بعد تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أفاد فيها لـ"العربية" بأن واشنطن تستضيف اجتماعات غير مباشرة بين الجيش و"الدعم السريع" أواخر الشهر الجاري ولمدة يومين، على أن ترعاها الخارجية الأميركية بمشاركة وسطاء إقليميين، تمهيدًا لاجتماع مرتقب لـ"الرباعية الدولية" في واشنطن.

وتتصاعد المعارك، خصوصًا حول مدينة الفاشر المحاصرة، فيما حذّرت منظمات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى حاجة نحو 30 مليون شخص للمساعدة ووجود 130 ألف طفل على الأقل محاصرين في الفاشر منذ 16 شهرًا.
مواضيع ذات صلة
مصادر عسكرية سودانية: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع شمال شرقي الفاشر عاصمة شمال دارفور
lebanon 24
24/10/2025 09:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور
lebanon 24
24/10/2025 09:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تأمل بحوار بين الجيش والدعم السريع لإنهاء الأزمة السودانية
lebanon 24
24/10/2025 09:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني لـ"الجزيرة": الجيش قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في مدينة الفاشر
lebanon 24
24/10/2025 09:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

مسؤول في وزارة الخارجية

الرباعية الدولية

وزارة الخارجية

مجلس السيادة

السودان

واشنطن

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2025-10-24
02:25 | 2025-10-24
02:04 | 2025-10-24
01:54 | 2025-10-24
01:44 | 2025-10-24
01:38 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24