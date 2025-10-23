Advertisement

نفى الانتقالي، الخميس، بشكل قاطع وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية و"المتمردين" في ، مؤكّدًا أن الأنباء المتداولة "عارية تمامًا من الصحة". وشدّد على التمسّك بـ"الحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني".يأتي النفي بعد تصريحات لمسؤول في أفاد فيها لـ"العربية" بأن واشنطن تستضيف اجتماعات غير مباشرة بين الجيش و"الدعم السريع" أواخر الشهر الجاري ولمدة يومين، على أن ترعاها الخارجية الأميركية بمشاركة وسطاء إقليميين، تمهيدًا لاجتماع مرتقب لـ" " في واشنطن.وتتصاعد المعارك، خصوصًا حول مدينة المحاصرة، فيما حذّرت منظمات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى حاجة نحو 30 مليون شخص للمساعدة ووجود 130 ألف طفل على الأقل محاصرين في الفاشر منذ 16 شهرًا.