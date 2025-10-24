Advertisement

عربي-دولي

كيم يدشّن نصبًا لجنوده: "علاقاتنا مع موسكو بلغت ذروتها التاريخية"

Lebanon 24
24-10-2025 | 00:00
في مشهدٍ يعكس متانة التحالف العسكري والسياسي بين بيونغيانغ وموسكو، أعلنت كوريا الشمالية، أمس الخميس، بدء بناء نصب تذكاري لجنودها الذين سقطوا خلال قتالهم إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في البلاد.
وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيًا حفل وضع حجر الأساس لما أُطلق عليه اسم “المتحف التذكاري للمآثر القتالية” في العاصمة بيونغيانغ، إلى جانب السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا وعدد من كبار المسؤولين والعائلات التي فقدت أبناءها في المعارك، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).

وخلال كلمته في الحفل، وصف كيم المتحف الجديد بأنه "مكان مقدس مكرّس لتخليد الوطنيين الحقيقيين"، في إشارة إلى الجنود الكوريين الشماليين الذين قاتلوا إلى جانب روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وقال كيم إن هذا المتحف سيضم منحوتات وصورًا وأعمالًا فنية تجسّد معارك جنوده الذين وصفهم بأنهم "أبطال لا يعرفون التراجع"، مشيدًا بما اعتبره "نصرًا حاسمًا" تحقق بفضل تضحياتهم.

وبحسب تقديرات كوريا الجنوبية، أرسلت بيونغيانغ آلاف الجنود إلى منطقة كورسك الروسية منذ عام، بالإضافة إلى شاحنات محملة بالأسلحة والذخيرة لدعم الكرملين في معاركه ضد أوكرانيا.
وتشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 600 جندي كوري شمالي وإصابة آلاف آخرين خلال العمليات القتالية الدائرة هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن كيم قوله إن قواته الموجودة في كورسك "ساهمت في سحق المعتدين النازيين الجدد والأشرار"، مضيفًا أن "روحهم الصلبة التي لا تتسامح مع أي عدوان هي التي صنعت النصر".

وخلال الحفل، أكد كيم أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا "تصل الآن إلى ذروتها التاريخية"، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين تجاوز حدود الدعم العسكري ليصبح تحالفًا استراتيجيًا شاملاً.
وكان البلدان قد أبرما العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية تنص على تقديم مساعدة عسكرية وغيرها من أشكال الدعم في حال تعرض أي منهما لهجوم خارجي.

بحسب التقارير، سيُشيّد المتحف في أحد الميادين الكبرى في بيونغيانغ، ليكون بمثابة رمز وطني جديد للتضحية والوحدة العسكرية بين البلدين، في وقتٍ تواصل فيه كوريا الشمالية تأكيد دعمها الصريح لموسكو في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

ويُتوقع أن يضم المتحف قاعات عرض دائمة لأسماء الجنود القتلى، ومنحوتات تخلّد لحظات المواجهة في ساحات القتال، إلى جانب مشاهد فنية توثّق التعاون الميداني بين الجيشين الروسي والكوري الشمالي.

(سكاي نيوز)
 
