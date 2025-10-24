اليمين الإسرائيلي يتمرد على نتنياهو ويضغط من أجل ضم الضفة

Advertisement

رغم المحاولات الرسمية لمكتب نتنياهو تحميل مسؤولية التصويت، بدا جلياً أن عدداً من نواب اليمين المتطرف، من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم مثل "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، صوّتوا لصالح مشروع الضم، متحدين بذلك تعليمات القيادات السياسية وموضع نتنياهو نفسه.وقد أشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة للضغط على نتنياهو سياسيًا لإظهار استقلالية الكتل اليمينية عن ، خصوصاً بعد التحذيرات الأميركية العلنية من أي خطوات أحادية تؤثر على اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة.وفي هذا الإطار، حذر الرئيس الأميركي السابق من أن الضم "لن يحدث"، مؤكداً أن تل أبيب قد تفقد الدعم الأميركي بالكامل في حال تجاوزت الخط الأحمر. كذلك وصف الأميركي جيه دي فانس تصويت الكنيست بأنه "مناورة سياسية غبية أثارت الإزعاج".الصحافة العبرية وصفت هذا التصويت بأنه فضح داخلي لحكومة نتنياهو، وأكدت أن نواب اليمين المتطرف أرادوا إظهار أن الأغلبية البرلمانية تدعم الضم فعلياً، لكن رئيس الوزراء يتراجع تحت ضغط .وفيما يتعلق بالمعارضة، صوتت الأحزاب الوسطية واليسارية بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس ضد المشروع، ما يعكس التناقض الحاد في السياسة بين جناح يسعى للسيادة الفورية وجناح يسعى لتأجيل الخطوة حفاظاً على الغطاء الدولي.