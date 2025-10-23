Advertisement

عربي-دولي

باللغة الإنكليزية.. مادورو يوجه نداء إلى الولايات المتحدة: "أرجوكم لا للحرب"

23-10-2025 | 23:39
مع تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الخميس بتوجيه نداء باللغة الإنكليزية إلى الولايات المتحدة قال فيه "لا لحرب مجنونة، أرجوكم". 
وجاء تعليق مادورو بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مع ارتفاع وتيرة الحملة العسكرية الأميركية ضد تجار المخدرات المزعومين في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وقال مادورو خلال اجتماع مع نقابات تدين له بالولاء: "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، سلام إلى الأبد. لا لحرب مجنونة، أرجوكم".

ونشرت الولايات المتحدة طائرات وسفنا حربية قبالة فنزويلا في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، رغم عدم تقديمها أدلة حتى الآن على أن الأهداف التي ضربتها، وتشمل حتى الآن ثمانية قوارب وغواصة، منخرطة في التهريب.

كما أعلنت ترينيداد وتوباغو، أمس الخميس، أن سفينة حربية أميركية ستزور البلاد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل فنزويلا.
 
