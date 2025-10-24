أيرلندا تنتخب رئيسها العاشر اليوم

Advertisement

يبلغ عدد المؤهلين للتصويت نحو 3.4 مليون شخص، وسيختارون بين مرشحين فقط: السابقة من حزب فاين جايل "هيذر همفريز"، والبرلمانية المستقلة "كاثرين كونولي" المدعومة من حزب شين فين وعدد من الأحزاب الأخرى. وسيظل اسم "جيم جافين" المدعوم من فيانا فايل على ورقة الاقتراع رغم إعلانه الانسحاب بعد الموعد النهائي.دعت الحكومة المواطنين إلى المشاركة، وسط توقعات بنسبة إقبال متدنية. وتبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى العاشرة ليلًا.تُفتح صناديق الاقتراع للفرز صباح السبت عند التاسعة، ومن المتوقع إعلان النتيجة في وقت متأخر بعد الظهر. (سكاي نيوز)