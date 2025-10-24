Advertisement

عربي-دولي

أيرلندا تنتخب رئيسها العاشر اليوم

Lebanon 24
24-10-2025 | 00:50
يتوجه الناخبون في جمهورية أيرلندا اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل للبلاد. ويُعد المنصب، الذي يشغله مايكل دي هيغينز منذ 14 عامًا، شرفيًا إلى حد كبير لكنه يحمل رمزية وأهمية وطنية واضحة.
يبلغ عدد المؤهلين للتصويت نحو 3.4 مليون شخص، وسيختارون بين مرشحين فقط: الوزيرة السابقة من حزب فاين جايل "هيذر همفريز"، والبرلمانية المستقلة "كاثرين كونولي" المدعومة من حزب شين فين وعدد من الأحزاب الأخرى. وسيظل اسم "جيم جافين" المدعوم من فيانا فايل على ورقة الاقتراع رغم إعلانه الانسحاب بعد الموعد النهائي.

دعت الحكومة الأيرلندية المواطنين إلى المشاركة، وسط توقعات بنسبة إقبال متدنية. وتبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى العاشرة ليلًا.

تُفتح صناديق الاقتراع للفرز صباح السبت عند التاسعة، ومن المتوقع إعلان النتيجة في وقت متأخر بعد الظهر. (سكاي نيوز)
