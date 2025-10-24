لاريجاني: المطالبة بتقليص مدى الصواريخ يعني الاستسلام

Advertisement

اعتبر أمين للأمن القومي ، أنّ المطالبة بتقليص مدى الصواريخ تعني عملياً الدعوة إلى الاستسلام وسلب للبلاد.وقال في تصريحات له، أن خفض مدى الصواريخ يعني إضعاف أهم أداة دفاعية تمتلكها .وشدد على أنّ التمسّك بقدرات إيران الصاروخية هو أحد مظاهر حماية والأمن العام.