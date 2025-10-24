28
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيسة وزراء اليابان الجديدة تلوّح بحلّ ملف المختطفين
Lebanon 24
24-10-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسعى رئيسة وزراء
اليابان
الجديدة ساناي تاكايشي إلى رفع نفقات بلادها العسكرية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً.
Advertisement
وتتجه اليابان، التي يحصر دستورها الصادر بعد الحرب العالمية الثانية قدراتها العسكرية في التدابير الدفاعية، نحو انتهاج سياسة أكثر حزماً في المجال الدفاعي بدعم من
الولايات المتحدة
التي ينتشر نحو 60 ألفاً من جنودها في الأرخبيل.
وكانت
طوكيو
حددت في السابق السنة المالية 2027-2028 لتحقيق هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن وكالتي "
جيجي
" و"
كيودو
" أفادتا بأن تاكايشي تسعى لبلوغ هذا المستوى خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار 2026.
ومن المتوقع أن تُعلن ساناي تاكايشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، رسمياً هذا التوجه الجمعة خلال أول خطاب سياسي لها أمام
البرلمان
، على أن تحشد التمويل الإضافي اللازم لتحقيقه.
في السياق، أعربت رئيسة الوزراء عن استعدادها لعقد قمة مع الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونج
أون لكسر الجمود بشأن اختطاف بيونج يانج للمواطنين اليابانيين.
مواضيع ذات صلة
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
Lebanon 24
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
24/10/2025 10:00:02
24/10/2025 10:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: رئيسة وزراء اليابان تقول إنها تريد إجراء مناقشات صريحة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
Lebanon 24
رويترز: رئيسة وزراء اليابان تقول إنها تريد إجراء مناقشات صريحة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
24/10/2025 10:00:02
24/10/2025 10:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: لن نساوم على ملف المختطفين لدى حماس
Lebanon 24
إسرائيل: لن نساوم على ملف المختطفين لدى حماس
24/10/2025 10:00:02
24/10/2025 10:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لجمعية المصارف: مرحلة جديدة تلوح في الأفق
Lebanon 24
الأمين العام لجمعية المصارف: مرحلة جديدة تلوح في الأفق
24/10/2025 10:00:02
24/10/2025 10:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البرلمان
كيم جونج
رئاسة ال
اليابان
الشمالي
كيم جو
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطفال الفاشر على حافة الموت مع تفاقم الجوع
Lebanon 24
أطفال الفاشر على حافة الموت مع تفاقم الجوع
02:31 | 2025-10-24
24/10/2025 02:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
صفعة سياسية: واشنطن ستوقف الدعم إذا مضت إسرائيل في سياسة الضم
Lebanon 24
صفعة سياسية: واشنطن ستوقف الدعم إذا مضت إسرائيل في سياسة الضم
02:25 | 2025-10-24
24/10/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو في إسرائيل لدفع تنفيذ هدنة غزة
Lebanon 24
روبيو في إسرائيل لدفع تنفيذ هدنة غزة
02:04 | 2025-10-24
24/10/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا تستقبل 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من قطاع غزة
Lebanon 24
إيطاليا تستقبل 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من قطاع غزة
01:54 | 2025-10-24
24/10/2025 01:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
Lebanon 24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
01:44 | 2025-10-24
24/10/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:31 | 2025-10-24
أطفال الفاشر على حافة الموت مع تفاقم الجوع
02:25 | 2025-10-24
صفعة سياسية: واشنطن ستوقف الدعم إذا مضت إسرائيل في سياسة الضم
02:04 | 2025-10-24
روبيو في إسرائيل لدفع تنفيذ هدنة غزة
01:54 | 2025-10-24
إيطاليا تستقبل 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من قطاع غزة
01:44 | 2025-10-24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
01:38 | 2025-10-24
في هذا التاريخ.. مدمرة أميركية تبدأ تدريباتها قرب الشواطئ الفنزولية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 10:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 10:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
24/10/2025 10:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24