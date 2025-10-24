Advertisement

عربي-دولي

رئيسة وزراء اليابان الجديدة تلوّح بحلّ ملف المختطفين

Lebanon 24
24-10-2025 | 01:15
تسعى رئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايشي إلى رفع نفقات بلادها العسكرية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً.
وتتجه اليابان، التي يحصر دستورها الصادر بعد الحرب العالمية الثانية قدراتها العسكرية في التدابير الدفاعية، نحو انتهاج سياسة أكثر حزماً في المجال الدفاعي بدعم من الولايات المتحدة التي ينتشر نحو 60 ألفاً من جنودها في الأرخبيل.

وكانت طوكيو حددت في السابق السنة المالية 2027-2028 لتحقيق هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن وكالتي "جيجي" و"كيودو" أفادتا بأن تاكايشي تسعى لبلوغ هذا المستوى خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار 2026. 

ومن المتوقع أن تُعلن ساناي تاكايشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، رسمياً هذا التوجه الجمعة خلال أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، على أن تحشد التمويل الإضافي اللازم لتحقيقه.

في السياق، أعربت رئيسة الوزراء عن استعدادها لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لكسر الجمود بشأن اختطاف بيونج يانج للمواطنين اليابانيين.

