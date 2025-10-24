رئيسة وزراء اليابان الجديدة تلوّح بحلّ ملف المختطفين

Advertisement

تسعى رئيسة وزراء الجديدة ساناي تاكايشي إلى رفع نفقات بلادها العسكرية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً.وتتجه اليابان، التي يحصر دستورها الصادر بعد الحرب العالمية الثانية قدراتها العسكرية في التدابير الدفاعية، نحو انتهاج سياسة أكثر حزماً في المجال الدفاعي بدعم من التي ينتشر نحو 60 ألفاً من جنودها في الأرخبيل.وكانت حددت في السابق السنة المالية 2027-2028 لتحقيق هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن وكالتي " " و" " أفادتا بأن تاكايشي تسعى لبلوغ هذا المستوى خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار 2026.ومن المتوقع أن تُعلن ساناي تاكايشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، رسمياً هذا التوجه الجمعة خلال أول خطاب سياسي لها أمام ، على أن تحشد التمويل الإضافي اللازم لتحقيقه.في السياق، أعربت رئيسة الوزراء عن استعدادها لعقد قمة مع الزعيم الكوري أون لكسر الجمود بشأن اختطاف بيونج يانج للمواطنين اليابانيين.