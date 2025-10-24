Advertisement

عربي-دولي

في هذا التاريخ.. مدمرة أميركية تبدأ تدريباتها قرب الشواطئ الفنزولية

Lebanon 24
24-10-2025 | 01:38
أعلنت وزارة خارجية ترينيداد وتوباغو أن سفينة حربية أميركية ستزور البلد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل فنزويلا، في إطار حملة واشنطن ضد تجار المخدرات المزعومين في المنطقة، بحسب وكالة "فرانس برس".
والمخطط للسفينة المدمّرة "يو اس اس غريفلي" أنها سترسو في ميناء بورت أوف سبين في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الأول، وهي محملة بصواريخ موجهة حيث ستجري فرقة من مشاة البحرية الأميركية تدريبات مشتركة مع قوات من ترينيداد وتوباغو.
