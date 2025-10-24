28
روبيو في إسرائيل لدفع تنفيذ هدنة غزة
Lebanon 24
24-10-2025
|
02:04
A-
A+
photos
A+
A-
التقى
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو في القدس، الخميس، لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتركز النقاش على الحفاظ على الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، والتقدم نحو المراحل اللاحقة من خطة السلام التي توسطت فيها
الولايات المتحدة
.
خلال مؤتمر صحفي مشترك، وصف نتنياهو اللقاء بأنه جزء من "حلقة ثقة وشراكة" مع
واشنطن
، معترفاً باستمرار التحديات الأمنية، ومضيفاً: "لا تزال لدينا تحديات أمنية، لكنني أعتقد أنه يمكننا العمل معًا، ومن خلال العمل معًا، سنتمكن من مواجهة التحديات واغتنام الفرص".
أكد روبيو
التزام
الإدارة بالبناء على التقدم الأخير، قائلاً إن الولايات المتحدة تشعر "بتفاؤل وثقة كبيرين" تجاه الجهود الجارية. وأشار إلى أن زيارته، إلى جانب زيارات سابقة لنائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تثبت أن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة يمثل “أولوية قصوى” للرئيس
ترامب
.
وبحسب
وزارة الخارجية
الأميركية، تهدف مهمة روبيو إلى "دعم التنفيذ الناجح لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة". وتشمل المرحلة الأولى تبادلاً للأسرى والمختطفين، وتحدد ملامح إعادة إعمار غزة في ظل هيكلية حكم جديدة تستثني
حماس
.
