28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"الداخلية" الأميركية تقترح فتح معظم السواحل للتنقيب البحري
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعدّت
وزارة الداخلية
الأميركية مسودة خطة لفتح جميع المياه الساحلية تقريبًا أمام التنقيب عن
النفط والغاز
ضمن برنامج تأجير جديد لخمسة أعوام (2026–2031)، بحسب تقرير "بلومبرغ".
Advertisement
وتشمل الخطة كلا الساحلين، ألاسكا، وخليج
المكسيك
، لتوسيع نطاق التأجير مقارنة بالجدول الحالي الذي يتضمن ثلاثة مزادات فقط حتى 2029.
تُحدّد المسودة، التي أعدّها مكتب إدارة طاقة المحيطات، مواقع حفر محتملة على الساحلَين الشرقي والغربي، والمناطق الساحلية في ألاسكا، وخليج المكسيك، بما في ذلك مياه الجنوب الشرقي التي كان
الرئيس دونالد ترامب
قد تعهّد سابقًا بحمايتها.
امتنعت الداخلية عن التعليق تفصيليًا، لكنها أشارت إلى "حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة" مؤكدة أن "جميع الخيارات مطروحة" لمواجهة الأزمة و"الفوز في سباق
الذكاء الاصطناعي
ضد
الصين
".
تستثني الخطة معالم بحرية محمية مثل النصب التذكاري البحري "نورث إيست كانيونز وسي ماونتس" قبالة ماساتشوستس و"باباهاناوموكواكيا" في هاواي. وتُظهر وثائق الوزارة اهتمامًا كبيرًا من قطاع الطاقة بفرص الحفر في
الأطلسي
والهادئ، مع دعم عام من الشركات لتوسيع الوصول خارج مناطق خليج المكسيك.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
Lebanon 24
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
24/10/2025 14:32:10
24/10/2025 14:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من "الخزانة الأميركية" التقى وزير الداخلية
Lebanon 24
وفد من "الخزانة الأميركية" التقى وزير الداخلية
24/10/2025 14:32:10
24/10/2025 14:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كولومبيا: ننتظر توضيحات من الحكومة الأميركية بشأن انتهاكها لمجالنا البحري
Lebanon 24
رئيس كولومبيا: ننتظر توضيحات من الحكومة الأميركية بشأن انتهاكها لمجالنا البحري
24/10/2025 14:32:10
24/10/2025 14:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون مرتبطة بأحداث الساحل في آذار الماضي
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على عناصر خارجة عن القانون مرتبطة بأحداث الساحل في آذار الماضي
24/10/2025 14:32:10
24/10/2025 14:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الرئيس دونالد ترامب
الذكاء الاصطناعي
وزارة الداخلية
دونالد ترامب
النفط والغاز
الأطلسي
المكسيك
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
Lebanon 24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
07:16 | 2025-10-24
24/10/2025 07:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:12 | 2025-10-24
24/10/2025 07:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
Lebanon 24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
07:07 | 2025-10-24
24/10/2025 07:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
Lebanon 24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
07:00 | 2025-10-24
24/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام
Lebanon 24
الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام
06:44 | 2025-10-24
24/10/2025 06:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:16 | 2025-10-24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
07:12 | 2025-10-24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:07 | 2025-10-24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
07:00 | 2025-10-24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
06:44 | 2025-10-24
الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام
06:40 | 2025-10-24
بالشوكولا... رئيس هذا البلد يُفجّر مفاجاة: تعرّضت لمُحاولة تسميم
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 14:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 14:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 14:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24