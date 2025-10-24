Advertisement

عربي-دولي

اتهامات إسرائيلية: حماس تماطل في تسليم جثث الأسرى المتبقين

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1433438-638968975695628657.png
Doc-P-1433438-638968975695628657.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع استمرار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المفعّل منذ 10 تشرين الأول الحالي، وجه مسؤول إسرائيلي بارز اتهامات لحركة حماس بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى الـ13 المتبقين.
Advertisement

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، أكد المسؤول أن "حماس تحتفظ بجثامين ثمانية رهائن توفوا، في حين لا تعرف إسرائيل أماكن وجود خمسة آخرين". وأضاف أن الحركة "تتناور وتماطل بهدف تمديد وقف إطلاق النار، وتفادي الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتطلب منها نزع السلاح".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا مكثفة في ملف الرهائن المتوفين، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي "يتفهم موقفنا"، خاصة أن بين المتوفين مواطنين أميركيين.
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سلمت حماس بالفعل رفات 15 أسيراً إلى إسرائيل، فيما يتعين عليها بعد تسليم جثث 13 رهينة إضافية. وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتم تسليم رفات فلسطينيين مقابل جثة كل إسرائيلي يُعاد.
لكن حماس شددت أكثر من مرة على أن عملية استخراج الجثث صعبة ومعقدة، خصوصًا في ظل الدمار الهائل الذي خلفته سنتان من الحرب المدمرة في القطاع، ما يجعل العملية بحاجة إلى وقت قبل إتمامها بالكامل.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
lebanon 24
24/10/2025 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها وتختلق بذلك أزمة
lebanon 24
24/10/2025 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: تفاهم حول السماح لحماس بالبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة
lebanon 24
24/10/2025 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: أي تأخير في تسليم جثامين الأسرى تتحمل مسؤوليته حكومة نتنياهو
lebanon 24
24/10/2025 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إسرائيل

عين علي

فادي ال

دونالد

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:07 | 2025-10-24
07:00 | 2025-10-24
06:44 | 2025-10-24
06:40 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24