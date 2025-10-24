اتهامات إسرائيلية: حماس تماطل في تسليم جثث الأسرى المتبقين

Advertisement

مع استمرار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المفعّل منذ 10 تشرين الأول الحالي، وجه مسؤول إسرائيلي بارز اتهامات لحركة بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى الـ13 المتبقين.وفي تصريحات نقلتها صحيفة " " اليوم الجمعة، أكد المسؤول أن "حماس تحتفظ بجثامين ثمانية رهائن توفوا، في حين لا تعرف أماكن وجود خمسة آخرين". وأضاف أن الحركة "تتناور وتماطل بهدف تمديد وقف إطلاق النار، وتفادي الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتطلب منها نزع السلاح".وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا مكثفة في ملف الرهائن المتوفين، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي "يتفهم موقفنا"، خاصة أن بين المتوفين مواطنين أميركيين.ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سلمت حماس بالفعل رفات 15 أسيراً إلى إسرائيل، فيما يتعين عليها بعد تسليم جثث 13 رهينة إضافية. وبموجب خطة الرئيس الأميركي ، يتم تسليم رفات فلسطينيين مقابل جثة كل إسرائيلي يُعاد.لكن حماس شددت أكثر من مرة على أن عملية استخراج الجثث صعبة ومعقدة، خصوصًا في ظل الدمار الهائل الذي خلفته سنتان من الحرب المدمرة في القطاع، ما يجعل العملية بحاجة إلى وقت قبل إتمامها بالكامل.