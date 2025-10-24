28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اتهامات إسرائيلية: حماس تماطل في تسليم جثث الأسرى المتبقين
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع استمرار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المفعّل منذ 10 تشرين الأول الحالي، وجه مسؤول إسرائيلي بارز اتهامات لحركة
حماس
بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى الـ13 المتبقين.
Advertisement
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" اليوم الجمعة، أكد المسؤول أن "حماس تحتفظ بجثامين ثمانية رهائن توفوا، في حين لا تعرف
إسرائيل
أماكن وجود خمسة آخرين". وأضاف أن الحركة "تتناور وتماطل بهدف تمديد وقف إطلاق النار، وتفادي الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتطلب منها نزع السلاح".
وأشار المسؤول
الإسرائيلي
إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا مكثفة في ملف الرهائن المتوفين، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي "يتفهم موقفنا"، خاصة أن بين المتوفين مواطنين أميركيين.
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سلمت حماس بالفعل رفات 15 أسيراً إلى إسرائيل، فيما يتعين عليها بعد تسليم جثث 13 رهينة إضافية. وبموجب خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يتم تسليم رفات فلسطينيين مقابل جثة كل إسرائيلي يُعاد.
لكن حماس شددت أكثر من مرة على أن عملية استخراج الجثث صعبة ومعقدة، خصوصًا في ظل الدمار الهائل الذي خلفته سنتان من الحرب المدمرة في القطاع، ما يجعل العملية بحاجة إلى وقت قبل إتمامها بالكامل.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
24/10/2025 14:32:23
24/10/2025 14:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها وتختلق بذلك أزمة
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها وتختلق بذلك أزمة
24/10/2025 14:32:23
24/10/2025 14:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: تفاهم حول السماح لحماس بالبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: تفاهم حول السماح لحماس بالبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة
24/10/2025 14:32:23
24/10/2025 14:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: أي تأخير في تسليم جثامين الأسرى تتحمل مسؤوليته حكومة نتنياهو
Lebanon 24
حماس: أي تأخير في تسليم جثامين الأسرى تتحمل مسؤوليته حكومة نتنياهو
24/10/2025 14:32:23
24/10/2025 14:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت
دونالد ترامب
الإسرائيلي
إسرائيل
عين علي
فادي ال
دونالد
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
Lebanon 24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
07:16 | 2025-10-24
24/10/2025 07:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:12 | 2025-10-24
24/10/2025 07:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
Lebanon 24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
07:07 | 2025-10-24
24/10/2025 07:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
Lebanon 24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
07:00 | 2025-10-24
24/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام
Lebanon 24
الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام
06:44 | 2025-10-24
24/10/2025 06:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:16 | 2025-10-24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
07:12 | 2025-10-24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:07 | 2025-10-24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
07:00 | 2025-10-24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
06:44 | 2025-10-24
الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام
06:40 | 2025-10-24
بالشوكولا... رئيس هذا البلد يُفجّر مفاجاة: تعرّضت لمُحاولة تسميم
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 14:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 14:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 14:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24