زوجة البرغوثي توجه رسالة إلى ترامب.. هذا ما طلبته منه

طالبت زوجة القيادي في مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي، الرئيس الأميركي بالعمل من أجل إطلاق سراح زوجها، وذلك بعدما صرّح الأخير بأنه "سيتخذ قرارا" بشأن القضية.وقالت فدوى البرغوثي في بيان لمجلة تايم: " ، هناك شريك حقيقي بانتظارك شخص يمكنه أن يساعد في تحقيق الحلم المشترك بسلام عادل ودائم في المنطقة. من أجل حرية الشعب الفلسطيني وسلام الأجيال ، ساعد في الإفراج عن مروان البرغوثي".وكان قد أدلى بتصريحاته في مقابلة مع تايم، عندما سُئل عمّا إذا كان سيدعم إطلاق سراح البرغوثي الذي يُنظر إليه طويلة، من قبل وبعض الدبلوماسيين، كقائد محتمل.وقال: "أواجه هذا السؤال حرفيا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالكم. كان هذا هو السؤال. كان هذا سؤالي لهذا اليوم. لذا سأتخذ قرارا".والبرغوثي البالغ من العمر 66 عاما، معتقل في السجون منذ عام 2002، وصدر بحقه عام 2004 خمسة أحكام بالسجن المؤبد.