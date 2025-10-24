28
عربي-دولي
زوجة البرغوثي توجه رسالة إلى ترامب.. هذا ما طلبته منه
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:23
A-
A+
طالبت زوجة القيادي في
حركة فتح
مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي، الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالعمل من أجل إطلاق سراح زوجها، وذلك بعدما صرّح الأخير بأنه "سيتخذ قرارا" بشأن القضية.
وقالت فدوى البرغوثي في بيان لمجلة تايم: "
السيد الرئيس
، هناك شريك حقيقي بانتظارك شخص يمكنه أن يساعد في تحقيق الحلم المشترك بسلام عادل ودائم في المنطقة. من أجل حرية الشعب الفلسطيني وسلام الأجيال
القادمة
، ساعد في الإفراج عن مروان البرغوثي".
وكان
ترامب
قد أدلى بتصريحاته في مقابلة مع تايم، عندما سُئل عمّا إذا كان سيدعم إطلاق سراح البرغوثي الذي يُنظر إليه
منذ فترة
طويلة، من قبل
الفلسطينيين
وبعض الدبلوماسيين، كقائد محتمل.
وقال: "أواجه هذا السؤال حرفيا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالكم. كان هذا هو السؤال. كان هذا سؤالي لهذا اليوم. لذا سأتخذ قرارا".
والبرغوثي البالغ من العمر 66 عاما، معتقل في السجون
الإسرائيلية
منذ عام 2002، وصدر بحقه عام 2004 خمسة أحكام بالسجن المؤبد.
