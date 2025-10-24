Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤجّل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:54
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل خطته لإرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو، بعد أسابيع من تلويحه بالتدخل بدعوى ارتفاع معدلات الجريمة في المدينة. وقال عبر منصته "تروث سوشيال" إنه كان يستعد لإصدار أمر بالإرسال هذا الأسبوع، لكنه تراجع عقب اتصالات أجراها مع رئيس البلدية دانيال لوري ومع "أصدقاء مقيمين في المنطقة".
وأوضح ترامب أن رئيس البلدية "طلب منه بلطف شديد أن يمنحه فرصة لمعالجة الوضع بنفسه"، مضيفاً: "قلت له إنني أعتقد أنه يرتكب خطأ، لأننا نستطيع التحرك بشكل أسرع والقضاء على المجرمين الذين لا يسمح له القانون بالتعامل معهم". وتابع: "لن نتدخل في سان فرانسيسكو السبت، ترقبوا المزيد".

ورغم التأجيل، لم يستبعد الرئيس تنفيذ عمليات موسّعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو نشر قوات الحرس الوطني مستقبلاً، على غرار ما حدث في مدن ذات إدارة ديمقراطية مثل لوس أنجلوس وواشنطن. وكان ترامب قد لوّح بداية الشهر بتفعيل قانون مكافحة التمرد الذي يتيح نشر قوات فدرالية، في وقت تواجه فيه إدارته دعاوى واحتجاجات تتهمها بـ"عسكرة" المدن تحت ذريعة مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية. (الجزيرة)
