28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يؤجّل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تأجيل خطته لإرسال قوات فدرالية إلى سان
فرانسيسكو
، بعد أسابيع من تلويحه بالتدخل بدعوى ارتفاع معدلات الجريمة في المدينة. وقال عبر منصته "تروث سوشيال" إنه كان يستعد لإصدار أمر بالإرسال هذا الأسبوع، لكنه تراجع عقب اتصالات أجراها مع رئيس البلدية دانيال لوري ومع "أصدقاء مقيمين في المنطقة".
Advertisement
وأوضح
ترامب
أن رئيس البلدية "طلب منه بلطف شديد أن يمنحه فرصة لمعالجة الوضع بنفسه"، مضيفاً: "قلت له إنني أعتقد أنه يرتكب خطأ، لأننا نستطيع التحرك بشكل أسرع والقضاء على المجرمين الذين لا يسمح له القانون بالتعامل معهم". وتابع: "لن نتدخل في سان فرانسيسكو السبت، ترقبوا المزيد".
ورغم التأجيل، لم يستبعد الرئيس تنفيذ عمليات موسّعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو نشر قوات
الحرس الوطني
مستقبلاً، على غرار ما حدث في مدن ذات إدارة ديمقراطية مثل
لوس أنجلوس
وواشنطن. وكان ترامب قد لوّح بداية الشهر بتفعيل قانون مكافحة التمرد الذي يتيح نشر قوات فدرالية، في وقت تواجه فيه إدارته دعاوى واحتجاجات تتهمها بـ"عسكرة" المدن تحت ذريعة مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
ترامب: لن ننشر قوات من الحرس الوطني في سان فرانسيسكو السبت المقبل وعمدة المدينة يحقق تقدما في مسألة ضبط الأمن
Lebanon 24
ترامب: لن ننشر قوات من الحرس الوطني في سان فرانسيسكو السبت المقبل وعمدة المدينة يحقق تقدما في مسألة ضبط الأمن
24/10/2025 14:32:51
24/10/2025 14:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: العاصمة واشنطن آمنة الآن بعد إرسال قوات الحرس الوطني
Lebanon 24
ترامب: العاصمة واشنطن آمنة الآن بعد إرسال قوات الحرس الوطني
24/10/2025 14:32:51
24/10/2025 14:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ترفض دول إرسال قوّات إلى غزة؟
Lebanon 24
لماذا ترفض دول إرسال قوّات إلى غزة؟
24/10/2025 14:32:51
24/10/2025 14:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة إلى قمة نيويورك إرسال قوات إلى غزة
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة إلى قمة نيويورك إرسال قوات إلى غزة
24/10/2025 14:32:51
24/10/2025 14:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الحرس الوطني
لوس أنجلوس
ديمقراطي
الجزيرة
الجمارك
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
Lebanon 24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
07:16 | 2025-10-24
24/10/2025 07:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:12 | 2025-10-24
24/10/2025 07:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
Lebanon 24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
07:07 | 2025-10-24
24/10/2025 07:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
Lebanon 24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
07:00 | 2025-10-24
24/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2025-10-24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:16 | 2025-10-24
وزير الحارجيّة الأميركيّة: الحرب ستعود لو عادت "حماس" للتسلح
07:12 | 2025-10-24
بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
07:07 | 2025-10-24
بالفيديو.. معلومة جديدة عن بشار الأسد
07:00 | 2025-10-24
هل تستطيع مصر حقا منع إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى؟
06:44 | 2025-10-24
الكرملين يعلّق على العقوبات ويرحب برغبة اليابان في معاهدة سلام
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 14:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 14:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 14:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24