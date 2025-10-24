ترامب يؤجّل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو

Advertisement

وأوضح أن رئيس البلدية "طلب منه بلطف شديد أن يمنحه فرصة لمعالجة الوضع بنفسه"، مضيفاً: "قلت له إنني أعتقد أنه يرتكب خطأ، لأننا نستطيع التحرك بشكل أسرع والقضاء على المجرمين الذين لا يسمح له القانون بالتعامل معهم". وتابع: "لن نتدخل في سان فرانسيسكو السبت، ترقبوا المزيد".ورغم التأجيل، لم يستبعد الرئيس تنفيذ عمليات موسّعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو نشر قوات مستقبلاً، على غرار ما حدث في مدن ذات إدارة ديمقراطية مثل وواشنطن. وكان ترامب قد لوّح بداية الشهر بتفعيل قانون مكافحة التمرد الذي يتيح نشر قوات فدرالية، في وقت تواجه فيه إدارته دعاوى واحتجاجات تتهمها بـ"عسكرة" المدن تحت ذريعة مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية. (الجزيرة)