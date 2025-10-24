Advertisement

عربي-دولي

بقيادة قاآني.. تحركات إيرانية ضد النفوذ الأميركي في العراق

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1433461-638969008935310411.png
Doc-P-1433461-638969008935310411.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر أمنية عراقية أن قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، زار بغداد للتأكيد على الحفاظ على النفوذ الإيراني وسط تصاعد التحركات الأميركية في العراق، بما في ذلك تعيين المبعوث الأميركي الجديد مارك سافايا، والاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
Advertisement

وأوضحت المصادر أن قاآني التقى قادة الفصائل المسلحة وشخصيات سياسية ضمن الإطار التنسيقي، مؤكدًا على ضرورة الحياد وعدم الانجرار إلى مواجهة قد تضعف النفوذ الإيراني أو مصالح حلفائها داخل العراق.
وقال أستاذ الإعلام غالب الدعمي: "زيارة قاآني تهدف إلى تقريب العراق من واشنطن ظاهريًا، بينما يبقى مواليًا لطهران داخليًا، للحفاظ على النفوذ الاقتصادي والسياسي الإيراني بعد سلسلة الخسائر الإقليمية".
كما أشار الباحث السياسي علي السامرائي إلى أن إيران تُعيد ترتيب مواقعها بعد الخسائر الأخيرة في الإقليم، معتبرًا أن العراق يمثل منطقة ارتكاز رئيسية لإيران لضبط الإيقاع الأمني والسياسي، خصوصًا مع تزايد الضغط الأميركي لتقييد نفوذ الفصائل المسلحة وتهيئة المشهد السياسي لما بعد الانتخابات العراقية في نوفمبر المقبل.

ويُظهر الخبر أن تحركات قاآني تهدف إلى تهدئة الصدامات وتجنب الاستفزازات المباشرة، مع الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة مع قادة الفصائل المؤثرة لضمان استمرار النفوذ الإيراني في العراق في مرحلة حساسة من التوازن الإقليمي.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
قرار أميركي بإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة!
lebanon 24
24/10/2025 14:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يلمّح إلى تحرك عسكري أميركي ضد فنزويلا
lebanon 24
24/10/2025 14:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة ترامب إلى بريطانيا.. هشاشة اقتصادية وسياسية أمام النفوذ الأميركي
lebanon 24
24/10/2025 14:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعيد بكين رسم خطوط النفوذ في القطب الشمالي؟
lebanon 24
24/10/2025 14:33:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإيراني

العراقية

السودان

العراقي

واشنطن

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2025-10-24
07:12 | 2025-10-24
07:07 | 2025-10-24
07:00 | 2025-10-24
06:44 | 2025-10-24
06:40 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24