بقيادة قاآني.. تحركات إيرانية ضد النفوذ الأميركي في العراق

(إرم نيوز)

وأوضحت المصادر أن قاآني التقى قادة الفصائل المسلحة وشخصيات سياسية ضمن الإطار التنسيقي، مؤكدًا على ضرورة الحياد وعدم الانجرار إلى مواجهة قد تضعف النفوذ الإيراني أو مصالح حلفائها داخل العراق.وقال أستاذ الإعلام غالب الدعمي: "زيارة قاآني تهدف إلى تقريب العراق من ظاهريًا، بينما يبقى مواليًا لطهران داخليًا، للحفاظ على النفوذ الاقتصادي والسياسي الإيراني بعد سلسلة الخسائر الإقليمية".كما أشار الباحث السياسي علي السامرائي إلى أن تُعيد ترتيب مواقعها بعد الخسائر الأخيرة في الإقليم، معتبرًا أن العراق يمثل منطقة ارتكاز رئيسية لإيران لضبط الإيقاع الأمني والسياسي، خصوصًا مع تزايد الضغط الأميركي لتقييد نفوذ الفصائل المسلحة وتهيئة المشهد السياسي لما بعد الانتخابات في نوفمبر المقبل.ويُظهر الخبر أن تحركات قاآني تهدف إلى تهدئة الصدامات وتجنب الاستفزازات المباشرة، مع الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة مع قادة الفصائل المؤثرة لضمان استمرار النفوذ الإيراني في العراق في مرحلة حساسة من التوازن الإقليمي.