عربي-دولي
بقيادة قاآني.. تحركات إيرانية ضد النفوذ الأميركي في العراق
Lebanon 24
24-10-2025
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر أمنية
عراقية
أن قائد فيلق
القدس
الإيراني
، إسماعيل قاآني، زار
بغداد
للتأكيد على الحفاظ على النفوذ الإيراني وسط تصاعد التحركات الأميركية في
العراق
، بما في ذلك تعيين المبعوث الأميركي الجديد مارك سافايا، والاتصالات المباشرة بين
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني.
وأوضحت المصادر أن قاآني التقى قادة الفصائل المسلحة وشخصيات سياسية ضمن الإطار التنسيقي، مؤكدًا على ضرورة الحياد وعدم الانجرار إلى مواجهة قد تضعف النفوذ الإيراني أو مصالح حلفائها داخل العراق.
وقال أستاذ الإعلام غالب الدعمي: "زيارة قاآني تهدف إلى تقريب العراق من
واشنطن
ظاهريًا، بينما يبقى مواليًا لطهران داخليًا، للحفاظ على النفوذ الاقتصادي والسياسي الإيراني بعد سلسلة الخسائر الإقليمية".
كما أشار الباحث السياسي علي السامرائي إلى أن
إيران
تُعيد ترتيب مواقعها بعد الخسائر الأخيرة في الإقليم، معتبرًا أن العراق يمثل منطقة ارتكاز رئيسية لإيران لضبط الإيقاع الأمني والسياسي، خصوصًا مع تزايد الضغط الأميركي لتقييد نفوذ الفصائل المسلحة وتهيئة المشهد السياسي لما بعد الانتخابات
العراقية
في نوفمبر المقبل.
ويُظهر الخبر أن تحركات قاآني تهدف إلى تهدئة الصدامات وتجنب الاستفزازات المباشرة، مع الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة مع قادة الفصائل المؤثرة لضمان استمرار النفوذ الإيراني في العراق في مرحلة حساسة من التوازن الإقليمي.
(إرم نيوز)
