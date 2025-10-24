27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير أميركي من "مؤامرة" لاعتقال عناصر الهجرة في كاليفورنيا
Lebanon 24
24-10-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت
وزارة العدل
الأميركية مسؤولين في ولاية
كاليفورنيا
من التورط في "مؤامرة إجرامية واضحة" تستهدف اعتقال عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، بعد تصريحات لرئيسة مجلس النواب السابقة
نانسي بيلوسي
اقترحت فيها إمكانية توقيف هؤلاء العناصر إذا خالفوا قوانين الولاية.
Advertisement
وأكد نائب
المدعي العام
الأميركي تود بلانش في رسالة رسمية أن أي محاولة لاعتقال ضباط فدراليين أثناء أداء واجباتهم "عمل غير قانوني وعديم الجدوى"، مشيرًا إلى أن الوزارة "ستحقق وتلاحق قضائيًا أي مسؤول يشارك في مثل هذه المحاولات".
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعد تحقيق في "انتهاكات السويداء": اعتقال عناصر من الدفاع والداخلية
Lebanon 24
بعد تحقيق في "انتهاكات السويداء": اعتقال عناصر من الدفاع والداخلية
24/10/2025 17:06:37
24/10/2025 17:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
Lebanon 24
احتجاجات على قانون الهجرة.. واعتقال 11 مسؤولًا أميركيًا
24/10/2025 17:06:37
24/10/2025 17:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب عن اعتقالات في مصنع هيونداي: كانوا أجانب غير شرعيين وإدارة الهجرة والجمارك كانت تقوم بعملها
Lebanon 24
ترامب عن اعتقالات في مصنع هيونداي: كانوا أجانب غير شرعيين وإدارة الهجرة والجمارك كانت تقوم بعملها
24/10/2025 17:06:37
24/10/2025 17:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك أميركي مكسيكي: نتعاون من أجل وقف الهجرة غير الشرعية وأعمال العصابات
Lebanon 24
بيان مشترك أميركي مكسيكي: نتعاون من أجل وقف الهجرة غير الشرعية وأعمال العصابات
24/10/2025 17:06:37
24/10/2025 17:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المدعي العام
نانسي بيلوسي
وزارة العدل
روسيا اليوم
الجمارك
نائب ال
بيلوسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو بين مطرقة واشنطن وسندان اليمين
Lebanon 24
نتنياهو بين مطرقة واشنطن وسندان اليمين
10:00 | 2025-10-24
24/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا
Lebanon 24
"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا
09:56 | 2025-10-24
24/10/2025 09:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:42 | 2025-10-24
24/10/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تهم جديدة تُلاحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون... ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
تهم جديدة تُلاحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون... ماذا كشفت التحقيقات؟
09:34 | 2025-10-24
24/10/2025 09:34:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد براً وجواً وبحراً
Lebanon 24
الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد براً وجواً وبحراً
09:08 | 2025-10-24
24/10/2025 09:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
11:32 | 2025-10-23
23/10/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-10-24
نتنياهو بين مطرقة واشنطن وسندان اليمين
09:56 | 2025-10-24
"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا
09:42 | 2025-10-24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:34 | 2025-10-24
تهم جديدة تُلاحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون... ماذا كشفت التحقيقات؟
09:08 | 2025-10-24
الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد براً وجواً وبحراً
08:37 | 2025-10-24
حماس تجدد التزامها باتفاق غزة
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24