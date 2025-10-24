Advertisement

عربي-دولي

تحذير أميركي من "مؤامرة" لاعتقال عناصر الهجرة في كاليفورنيا

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:30
حذرت وزارة العدل الأميركية مسؤولين في ولاية كاليفورنيا من التورط في "مؤامرة إجرامية واضحة" تستهدف اعتقال عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، بعد تصريحات لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي اقترحت فيها إمكانية توقيف هؤلاء العناصر إذا خالفوا قوانين الولاية.
وأكد نائب المدعي العام الأميركي تود بلانش في رسالة رسمية أن أي محاولة لاعتقال ضباط فدراليين أثناء أداء واجباتهم "عمل غير قانوني وعديم الجدوى"، مشيرًا إلى أن الوزارة "ستحقق وتلاحق قضائيًا أي مسؤول يشارك في مثل هذه المحاولات".
 
(روسيا اليوم)
 
