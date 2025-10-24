تحذير أميركي من "مؤامرة" لاعتقال عناصر الهجرة في كاليفورنيا

Advertisement

حذرت الأميركية مسؤولين في ولاية من التورط في "مؤامرة إجرامية واضحة" تستهدف اعتقال عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، بعد تصريحات لرئيسة مجلس النواب السابقة اقترحت فيها إمكانية توقيف هؤلاء العناصر إذا خالفوا قوانين الولاية.وأكد نائب الأميركي تود بلانش في رسالة رسمية أن أي محاولة لاعتقال ضباط فدراليين أثناء أداء واجباتهم "عمل غير قانوني وعديم الجدوى"، مشيرًا إلى أن الوزارة "ستحقق وتلاحق قضائيًا أي مسؤول يشارك في مثل هذه المحاولات".