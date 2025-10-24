Advertisement

عربي-دولي

تزايد الإحباط تجاه إسرائيل في البيت الأبيض.. هذا ما كشفه موقع "بوليتيكو"

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:36
تتزايد حالة الإحباط داخل البيت الأبيض تجاه إسرائيل، على خلفية الهجوم الذي شنته على قطاع غزة، الأحد الماضي ومقترح ضم الضفة الغربية الذي طرح في الكنيست، وفق ما أفاد موقع "بوليتيكو". 
وجاءت الزيارات المتكررة لمسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين.

ونقل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس رسالة "حازمة" من ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في القدس، الأربعاء، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على تفاصيل الاجتماع.

وبعد مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي على يد مسلحين من حركة حماس، أكدت إسرائيل للولايات المتحدة أن ردها سيكون محدودا ومدروسا، إلا أن الغارات الجوية التي نفذت لاحقا أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مدنيا، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقد عبّر مسؤولون أميركيون كبار عن استيائهم من هذه الضربات، وقال أحدهم لحليف عربي إن إسرائيل باتت "خارج السيطرة"، بحسب ما نقل الموقع عن أحد المصدرين.
وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، حذر ترامب من أن إسرائيل ستفقد كل أشكال الدعم الأميركي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية.



