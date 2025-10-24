تزايد الإحباط تجاه إسرائيل في البيت الأبيض.. هذا ما كشفه موقع "بوليتيكو"

Advertisement

تتزايد حالة الإحباط داخل تجاه ، على خلفية الهجوم الذي شنته على ، الأحد الماضي ومقترح ضم الضفة الغربية الذي طرح في الكنيست، وفق ما أفاد موقع "بوليتيكو".وجاءت الزيارات المتكررة لمسؤولي إدارة الرئيس الأميركي إلى إسرائيل في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين.ونقل الأميركي جي دي فانس رسالة "حازمة" من إلى بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في القدس، الأربعاء، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على تفاصيل الاجتماع.وبعد مقتل جنديين من الجيش على يد مسلحين من حركة ، أكدت إسرائيل للولايات المتحدة أن ردها سيكون محدودا ومدروسا، إلا أن الجوية التي نفذت لاحقا أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مدنيا، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.وقد عبّر مسؤولون أميركيون كبار عن استيائهم من هذه الضربات، وقال أحدهم لحليف عربي إن إسرائيل باتت "خارج السيطرة"، بحسب ما نقل الموقع عن أحد المصدرين.وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، حذر ترامب من أن إسرائيل ستفقد كل أشكال الدعم الأميركي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية.