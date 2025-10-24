"انزعج منها".. ترامب يحرج صحفية فرنسية إليكم السبب

Advertisement

انزعج الرئيس الأميركي من سؤال وجهته إليه صحفية فرنسية خلال ، لكنه مع ذلك قال لها إنها تملك "لكنة جميلة".وقالت الصحفية للرئيس: صوّت على ضم . هل تعتبر ذلك تحديًا لجهودك من أجل السلام".قائلاً: "هل يمكنكِ قول ذلك بصوت أعلى من فضلك".فأعادت الصحفية السؤال: "نعم، كان هناك تصويت في بشأن ضم الضفة الغربية. هل ترى في ذلك تحديًا لجهودك لتحقيق السلام".حينها التفت إلى المدعية العامة وقال لها: "هل يمكنكِ الإجابة، من فضلك؟ لأنني لا أفهم كلمة واحدة مما تقول".ثم عاد إلى الصحفية وسألها: "من أين أنتِ".فأجابته: "من ".فقال ترامب مبتسمًا: "أنتِ من فرنسا. لكنة جميلة، لكننا لا نفهم ما تقولين".عندها أوضحت بوندي للرئيس أن السؤال يتعلق بإسرائيل والضفة الغربية.