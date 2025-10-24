Advertisement

عربي-دولي

"انزعج منها".. ترامب يحرج صحفية فرنسية إليكم السبب

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1433487-638969038606466036.webp
Doc-P-1433487-638969038606466036.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انزعج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سؤال وجهته إليه صحفية فرنسية خلال مؤتمر صحفي، لكنه مع ذلك قال لها إنها تملك "لكنة جميلة".
Advertisement

وقالت الصحفية للرئيس: صوّت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية. هل تعتبر ذلك تحديًا لجهودك من أجل السلام".

فرد ترامب قائلاً: "هل يمكنكِ قول ذلك بصوت أعلى من فضلك".
فأعادت الصحفية السؤال: "نعم، كان هناك تصويت في الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية. هل ترى في ذلك تحديًا لجهودك لتحقيق السلام".

حينها التفت ترامب إلى المدعية العامة بام بوندي وقال لها: "هل يمكنكِ الإجابة، من فضلك؟ لأنني لا أفهم كلمة واحدة مما تقول".

ثم عاد إلى الصحفية وسألها: "من أين أنتِ".

فأجابته: "من فرنسا".

فقال ترامب مبتسمًا: "أنتِ من فرنسا. لكنة جميلة، لكننا لا نفهم ما تقولين".

عندها أوضحت بوندي للرئيس أن السؤال يتعلق بإسرائيل والضفة الغربية.
 
مواضيع ذات صلة
"أخبارك كاذبة".. ترامب يحرج صحفية أميركية (فيديو)
lebanon 24
24/10/2025 17:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. هذا ما التقطته كاميرا "صحفية أجنبية"
lebanon 24
24/10/2025 17:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن البيت الأبيض: ترامب سيتحدث عن "قبول" حماس لخطة السلام
lebanon 24
24/10/2025 17:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ولاية أميركية تقاضي ترامب.. إليكم السبب
lebanon 24
24/10/2025 17:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الكنيست الإسرائيلي

الضفة الغربية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

مؤتمر صحفي

بام بوندي

فرد ترامب

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:34 | 2025-10-24
09:08 | 2025-10-24
08:37 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24